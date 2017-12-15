Сергей Марушко возглавил федерацию футбола Самары

Поздно вечером 14 декабря был избран новый председатель федерации футбола Самары.

Им стал 51-летний Сергей Марушко, "победивший", по итогам открытого голосования делегатов отчетно-выборной конференции федерации футбола города, сразу двух оппонентов - начальника Центра подготовки футболистов (ЦПФ-"КС") Павла Юматова и одного из основателей самарского музея футбола, а ныне депутата городской думы Самары Александра Чернышева.

В своей "тронной" речи, сразу же после оглашения результатов голосования, Сергей Марушко, поблагодарив тех делегатов, кто голосовал за него, и тех, кто поднял свои мандаты против него, предложил Павлу Юматову и Александру Чернышеву войти во вновь созданный "Совет федерации".

"И вместе работать на благо самарского футбола", - заключил новый-старый председатель городской футбольной федерации.

В четверг вечером в пресс-центре стадиона "Металлург" (в этом зале на протяжении последних лет главные тренеры "КС" и соперников рассказывают представителям СМИ, что у их команд получилось на поле "Металлурга", а что - нет) было многолюдно. В президиуме - теперь уже экс-председатель федерации футбола Самары и заместитель директора ПФК "КС" в одном лице - Зураб Циклаури, который еще до начала заседания заявил, что из-за большой загруженности в клубе не будет выставлять свою кандидатуру на переизбрание. В зале - делегаты конференции, среди которых - представители почти всех футбольных клубов Самары, и гости - председатель федерации футбола Самарской области Дмитрий Герасимов, руководитель департамента физкультуры и спорта Самары Виктор Анисатов и его заместитель Сергей Четвериков.

После отчетного доклада Зураба Циклаури, прений и самоотвода четвертого из кандидатов на пост нового председателя - известный футбольный арбитр Роман Харчев снял свою кандидатуру, с предвыборными программами выступили Сергей Марушко (он уже возглавлял федерацию футбола Самары до того, как стал техническим директором ФК "Кубань" и уехал в Краснодар), Александр Чернышев и Павел Юматов. Но последний после первого тура голосования снял свою кандидатуру в пользу Чернышева. В результате долгого подсчета большинством голосов победил Марушко.

"Хочу сделать футбол в Самаре, у которого есть проблемы, лучше, поэтому и выставил свою кандидатуру на пост председателя. У меня есть команда, которая поможет мне воплотить положения из моей предвыборной программы в жизнь. А члены Совета федерации, в который вошли и представители футбольных клубов, и ветераны футбола города, и Александр Чернышев, помогут нам в этом", - сказал Сергей Марушко в мини-интервью Волга Ньюс сразу после оглашения результатов голосования.

Сергей Марушко играл за "Кубань", "Крылья Советов" и в финском клубе "Виса". С 1999 г. по 2007 г. судил матчи чемпионатов России в разных лигах, в том числе в высшей лиге, затем - генеральным директором и спортивным директором ПФК "КС" и техническим директором ФК "Кубань".