В Самарском пансионате для детей-инвалидов погиб ребенок

В Промышленном районе Самары ведется проверка по факту гибели девочки 2013 года рождения.

По данным источника в правоохранительных органах, ребенок был тяжело болен, не двигался и не издавал звуков. Девочка находилась в Самарском пансионате для детей-инвалидов. Что девочка умерла, стало известно рано утром 14 декабря. Следов насильственной смерти на теле малышки нет.

Уголовное дело не возбуждали, сейчас проверяют все обстоятельства гибели ребенка.