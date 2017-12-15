16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Теплоснабжение потребителей в Новокуйбышевске восстановлено В Самаре врачи "скорой" спасали раненную ножом женщину На Волге в Тольятти рыбак, провалившийся под лед, 20 минут провел в воде и был спасен Спасатели эвакуировали из Рождествено женщину с переломом голени В Самарском пансионате для детей-инвалидов погиб ребенок

Чрезвычайные происшествия Происшествия

В Самарском пансионате для детей-инвалидов погиб ребенок

САМАРА. 15 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 474
Версия для печати

В Промышленном районе Самары ведется проверка по факту гибели девочки 2013 года рождения.

По данным источника в правоохранительных органах, ребенок был тяжело болен, не двигался и не издавал звуков. Девочка находилась в Самарском пансионате для детей-инвалидов. Что девочка умерла, стало известно рано утром 14 декабря. Следов насильственной смерти на теле малышки нет.

Уголовное дело не возбуждали, сейчас проверяют все обстоятельства гибели ребенка.

Гид потребителя

Последние комментарии

Светлячок Терешина (Антоничева) 06 декабря 2017 15:27 На заводе "Коммунар" произошел пожар и частично обрушилась крыша цеха

Какая крыша, там всё здание обрушилось (восстановлению не подлежит).

Виталий Лопатов 21 ноября 2017 18:00 В Самаре из ТЦ "Парк Хаус" эвакуировали людей из-за ложного срабатывания пожарной сигнализации

Славбогу, что ошибочно. А то, ох как страшно было, ох как страшно.

Злата Матькина 05 ноября 2017 02:22 Туристы из Самары попали под тайфун во Вьетнаме

Не несколько человек тут отдыхает, а несколько сотен. И никто о надвигающейся стихии не был предупрежден туроператорами, которые несут ответственность за туристов.

Gennady Xxx 05 сентября 2017 16:36 В самарской школе обрушилась штукатурка с потолка

Вранье то,что дети были на другом уроке. Они еще выходили из класса, как обрушилась штукатурка. Многие дети все видели!!!!!!!!!!!!

Татьяна Чернова 04 сентября 2017 20:36 В пос. Мехзавод женщина упала с пятого этажа

Слава богу и спасибо врачам,что осталась жива...

Фото на сайте

В Самаре старое дерево рухнуло рядом с ветхим домом по ул. Аксаковская, 6, оборвав провода

В Самаре старое дерево рухнуло рядом с ветхим домом по ул. Аксаковская, 6, оборвав провода

В Красноармейском районе при подъеме уровня воды в пруду размыло дамбу

В Красноармейском районе при подъеме уровня воды в пруду размыло дамбу

Устранение коммунальной аварии на пр. Ленина в Самаре

Устранение коммунальной аварии на пр. Ленина в Самаре

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31