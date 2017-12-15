В Самарском пансионате для детей-инвалидов погиб ребенок

В Промышленном районе Самары ведется проверка по факту гибели девочки 2013 года рождения.
По данным источника в правоохранительных органах, ребенок был тяжело болен, не двигался и не издавал звуков. Девочка находилась в Самарском пансионате для детей-инвалидов. Что девочка умерла, стало известно рано утром 14 декабря. Следов насильственной смерти на теле малышки нет.
Уголовное дело не возбуждали, сейчас проверяют все обстоятельства гибели ребенка.
Последние комментарии
Какая крыша, там всё здание обрушилось (восстановлению не подлежит).
Славбогу, что ошибочно. А то, ох как страшно было, ох как страшно.
Не несколько человек тут отдыхает, а несколько сотен. И никто о надвигающейся стихии не был предупрежден туроператорами, которые несут ответственность за туристов.
Вранье то,что дети были на другом уроке. Они еще выходили из класса, как обрушилась штукатурка. Многие дети все видели!!!!!!!!!!!!
Слава богу и спасибо врачам,что осталась жива...