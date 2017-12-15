В регионе стартовала программа по повышению производительности труда

В четверг, 14 декабря, в Тольятти в технопарке высоких технологий "Жигулевская долина" на научно-практической конференции "Повышение производительности труда в Самарской области: инструменты и практики" был дан официальный старт приоритетной региональной программе по повышению производительности труда и поддержке занятости до 2025 года. В работе форума принял участие врио губернатора Дмитрий Азаров.

Региональные мероприятия по приоритетной госпрограмме "Повышение производительности труда и поддержка занятости населения" стартовали в 15 "пилотных" регионах России. Цель программы - повышение производительности труда на предприятиях-участниках не менее чем на 30%. Кроме того, новое развитие должны получить институты содействия занятости населения, а также необходимо усовершенствовать программы по обучению и трудоустройству.

Как отметил в своем выступлении Дмитрий Азаров, Самарская область не случайно выбрана "пилотной" площадкой федерального проекта: регион - один из самых мощных промышленных центров страны.

"И мы имеем значительный опыт в решении проблем трудоустройства большого числа работников, в том числе здесь, в Тольятти. Наш регион обладает огромным потенциалом по решению задач повышения производительности труда. В Тольятти мне особенно приятно это говорить", - подчеркнул глава региона.

Автоград, где расположены флагманы российской промышленности и где трудятся высококвалифицированные инженеры и рабочие, является гордостью страны, заверил глава региона.

"Вы все знаете, какое внимание уделяет Тольятти и, в частности, АвтоВАЗу президент России Владимир Владимирович Путин. Президент не раз бывал в Тольятти. Фактически те решения, которые были приняты президентом в период разгара мирового экономического кризиса, спасли не только АвтоВАЗ - на мой взгляд, они спасли город", - сказал Дмитрий Азаров.

Он также заверил, что поддержка квалифицированных специалистов и формирование кадрового резерва всегда будут оставаться в приоритете властей всех уровней.

Стоит отметить, что в 2018 году в региональной программе "Повышение производительности труда и поддержка занятости в Самарской области на 2017-2025 гг." примут участие 12 ключевых отраслевых предприятий. Планируется, что к 2025 г. список будет расширен до 70. Задача-максимум - увеличение производительности труда на них на 30%.

"Вместе нам это по силам", - выразил уверенность глава региона, отметив, что на Самарской области лежит большая ответственность: ее опыт станет опорным для других субъектов.

"Уверен, что совместными усилиями на всех уровнях нам удастся найти эффективные решения по повышению производительности труда. В этой работе мы рассчитываем на открытость, готовность к изменениям, нацеленность на достижение реального результата", - резюмировал Дмитрий Азаров.

В "Жигулевской долине" глава региона посетил и детский технопарк "Кванториум - 63 регион". Первая в регионе инновационная образовательная площадка для интеллектуального развития детей и подростков начала действовать на базе технопарка в октябре. Дмитрия Азарова ознакомили с квантами (направлениями), которые действуют на тольяттинской площадке, также глава региона пообщался с занимающимися в детском технопарке школьниками.