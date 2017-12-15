В ходе реализации программы "Комфортная городская среда" вскрылись недоделки

В четверг, 14 декабря, в самарской городской думе прошло расширенное заседание фракции партии "Единая Россия". Депутаты подвели итоги реализации муниципальной программы "Комфортная городская среда".

Основное внимание депутаты уделили реализации программы в 2017 году. Напомним, в Самаре средства пошли на благоустройство 196 дворов, а также четырех общественных пространств. В числе первых была готова площадь им. В.В.Куйбышева. Подрядчик ООО "ВолгаИнжинирингСпецТранс" завершил работы 15 ноября. На 85% выполнены работы в Струковском саду. Сейчас подрядчик ООО ПСК "Волга" заканчивает установку МАФов. Прием выполненных работ будет происходить до 20 декабря. Полная сдача объекта запланирована на апрель 2018 года. До того времени планируется выполнить работы по ремонту площадки в районе памятника М.Горькому и ремонту летней эстрады, переоборудовать общественные туалеты в складские помещения и т.д.

На 100% закончены работы по Куйбышевскому откосу. Ремонт Куйбышевского и Вилоновского склонов выполнял "Спецремзеленхоз". Совсем скоро обновится IV очередь набережной. Контракт на ее реконструкцию был заключен на два года. Работы, запланированные на 2017 год, ООО "Автодоринжиниринг" выполнило на 100%. Окончательная сдача объекта запланирована на весну 2018 года.

Особый интерес вызвал вопрос по благоустройству дворов. По словам руководителя управления реконструкции и ремонта департамента городского хозяйства и экологии Алексея Старостина, контракты заключались по отдельным видам работ.

Так, в 86 дворах выполнялся ремонт асфальтового покрытия. На данный момент завершено 93% объектов. Виновником отставания стала компания "РегионБизнесСтрой": из 57 объектов она выполнила работы лишь на 47, при этом к шести дворам подрядчик так и не приступил. Чтобы исправить ситуацию, к проблемным объектам привлекли субподрядчиков.

На 68% выполнена установка МАФов. В 24 дворах смонтировали игровые спорткомплексы, в 111 поставили урны, скамейки и вазоны, по 29 адресам ведутся работы по установке ограждений. Также в 10 дворах завершено устройство наливного покрытия.

На 100% выполнены работы по освещению девяти территорий, закончено озеленение 18 дворов. По 12 адресам завершено обустройство лестничных спусков и контейнерных площадок. Также в 132 МКД отремонтированы элементы фасада, ведется приемка работ.

Зампредседателя думы Татьяна Братчикова поинтересовалась, как сложится судьба средств, вложенных в неисполненные контракты.

"Проблемным является только контракт с "РегионБизнесСтрой". Высвободить средства мы сможем тогда, когда контракт будет расторгнут. Для этого нам необходимо принять выполненные работы. Мы договорились с подрядчиком, что сдача будет завершена до 15 декабря", - уточнил Старостин.

У депутатов доклад вызвал массу вопросов. "По адресу Владимирская, 7 подрядчики срезали старый асфальт, засыпали щебенку, но новый положить не успели: все замело снегом", - рассказал депутат Павел Чумак. "Подрядчику поручено укладывать асфальт, пока работает асфальтобетонный завод. Естественно, перед тем как это сделать, площадка должна быть расчищена от снега, произведена проливка битумом", - сказал Старостин. Присутствующие на заседании пояснили, что при изготовлении асфальта используются присадки, которые позволяют укладывать покрытие и при -15 градусах.

Старостин добавил, что по поручению и.о. главы города Владимира Василенко со всех районов собирается информация о недоделках и вопросах, возникающих у собственников при сдаче работ. "Мы эту информацию систематизируем, сведем и после этого будем обращаться с предложениями", - подчеркнул Старостин.

Еще один проблемный адрес - Победы, 71. Здесь в асфальт закатали канализационные люки. При этом общая площадь асфальтового покрытия получилась меньше, чем оговорено в контракте, так что на территории остались ямы. Алексей Старостин ответил, что занижения объемов асфальтирования нет: все объекты выполнялись в соответствии с дизайн-проектами. Что касается закатанных люков, то они будут открыты подрядчиком.

Претензии к реализации программы высказал и депутат Дмитрий Квашин. "С апреля мы с жителями составляли сметы, рисовали эскизы. Теперь оказывается, что многое сделали не так, как хотели люди. На рисунке МАФы ставятся в песок, а на самом деле завозят чернозем. Дорожек на детской площадке нет, - описал депутат ситуацию на ул. Революционной, 72. - Такие деньги нам выделяют раз в 50 лет, а мы получаем от жителей негатив. Нужно это исправить. И посмотреть другие адреса, все ли соответствует логике и мнению жителей".

"Недоделки есть, и мы над ними будем работать, - ответил Алексей Старостин. - Не нужно забывать, что правительство области и городская администрация проделали большую работу и, кроме критики от жителей, есть и благодарности".

Депутат Алексей Дегтев предложил изучить опыт реализации программы "Двор, в котором мы живем". "Тогда продумывалась каждая деталь, - подчеркнул депутат. - Первое, чего мы не достигли в нынешней программе, - комплексного подхода. Абсолютно неправильно ремонтировать отдельные элементы фасада. К примеру, в одном из домов моего округа отремонтировали цоколь и, по договоренности, одну квартиру. Смешнее подхода придумать невозможно". Также депутат отметил, что из-за напряженности дорожно-строительного сезона на дворы просто не хватало асфальта. "Программа осваивается до 2022 года. Почему нельзя было отложить асфальтовые работы?" - спросил депутат.

Больше всего народных избранников беспокоит то, что в 2018 г. реализацию программы в части дворов передадут во внутригородские районы. "Кроме того, ведутся переговоры, что собственники жилья должны взять содержание отремонтированных объектов на себя", - сказал Дегтев.

"Никто не собирается перекладывать ответственность по гарантийным обязательствам на администрации районов. Все гарантийные случаи будут отрабатываться департаментом городского хозяйства совместно с подрядной организацией", - объяснил Алексей Старостин.

Депутаты подчеркнули, что будут добиваться качественного выполнения работ. "Это партийный проект, и мы от него не отступимся. От того, насколько положительный мы получим результат (а он будет определяться жителями), зависит работа чиновников, ответственных за реализацию этого проекта на местах", - заявила Татьяна Братчикова.

Вторым вопросом члены фракции рассмотрели проект программы "Комфортная городская среда" на 2018 год. Депутаты поддержали проект и начали подготовку предложений по его корректировке.