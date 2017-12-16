Дмитрий Азаров принял участие в заседании наблюдательного совета Самарского университета

В пятницу, 15 декабря, в ходе рабочего визита в Москву врио губернатора самарской области Дмитрий Азаров принял участие в заседании наблюдательного совета Самарского национального исследовательского университета им. академика С. П. Королева. Заседание провел заместитель председателя правительства РФ, председатель наблюдательного совета вуза Дмитрий Рогозин. Также в нем приняли участие заместитель министра образования и науки РФ Людмила Огородова и ректор университета Евгений Шахматов.
Важнейшим вопросом повестки стали выборы нового председателя наблюдательного совета вуза. В соответствии с принятыми на уровне правительства РФ системными решениями Дмитрий Рогозин сложил полномочия председателя. Дмитрий Азаров поблагодарил его за продуктивную работу в этой должности.
"Конечно, мы высказали сожаление, но решение правительства безусловно подлежит исполнению, — рассказал глава региона. — Дмитрий Олегович внес огромный вклад в развитие университета за то время, когда он возглавлял наблюдательный совет. При этом мы договорились, что Дмитрий Олегович продолжит сотрудничество с университетом, будет и в дальнейшем оказывать ему поддержку. Это очень важно". Искреннюю признательность в адрес Дмитрия Рогозина высказал и ректор вуза Евгений Шахматов.
Председателем наблюдательного совета по предложению Дмитрия Рогозина был единогласно выбран Олег Фролов. Олег Петрович является членом коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации, возглавляя в ней Совет по космосу.
"Что не менее важно — он находится почти в ежедневном контакте с Дмитрием Олеговичем Рогозиным. Дмитрий Олегович выразил готовность подключаться в разрешении каких-то сложных ситуаций, оказания помощи университету. А значит, возможности коммуникации у вуза расширяются", — считает врио губернатора.
По предложению Олега Фролова на должность заместителя председателя наблюдательного совета был выбран Дмитрий Азаров. Работа первого лица региона в этой должности — традиционная практика для национально-исследовательского университета.
В ходе заседания рассматривался обширный круг вопросов, касающихся как текущей хозяйственной деятельности, так и стратегических направлений развития вуза. Было принято решение вернуться к детальному рассмотрению ряда вопросов на очередном заседании наблюдательного совета. В частности, совету необходимо предметно обсудить создание кампуса "Гагарин-центр". К сожалению, пока проект остается лишь на стадии идеи и требует детальной проработки. Министерство образования РФ готово поддержать начинание, но только в случае представления проработанного плана реализации проекта. Дмитрий Азаров поручил ректору вуза провести серьезную подготовку по данному вопросу. Совещание с главой региона, посвященное созданию кампуса "Гагарин-центр", пройдет в январе 2018 года.
Последние комментарии
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.
Уважаемая Татьяна, напомню вам, что специалисты площадки с хромакеем - обычные студенты, которые, помимо работы на Фестивале науки, ещё успевают мотнировать ваши видео и готовиться к занятиям. Всех гостей мы предупреждали, что письмо вы получите в течение недели. Так что никуда ваше выступление не пропало, не переживайте, мы умеем пользоваться почтой)
Нас фестиваль науки в этом году удивил своей глупостью! На всех плакатах заявлено 0+, однако ребёнку 2х лет не разрешили потрогать игрушки-машинки,представленные на одном из стендов, мотивируя тем,что они для детей от 5 лет)))). На ящике для сбора отходов Алюминий был написан с двумя ЛЛ ))) А специалисты из Хроматей -комнаты так и не выслали нам видео, видимо ещё не изучали на лекциях как работать с эл. почтой. Вот и всё впечатление от фестиваля в этом году. Азбука науки лучше!!!
Ну какие к черту пристрои??? Стройте новые школы! Школ раз два в городе. Ни садов, ни школ, скоро и в вузы и техникумы будут наплывы детей. Государство требует повышении демографии, а для детей ничего не делается. Кошелев и южный город только строит школы и сады. Где ещё?