В парке им. Гагарина открылись трассы для скандинавской ходьбы. "Скандинавская ходьба: в парки за здоровьем" - так называется проект, реализация которого началась на этой неделе в Самарской области. Десятки людей пришли в парк им. Гагарина, чтобы первыми пройти по новому маршруту и принять участие в мастер-классе.

Идея проекта зародилась на заседании круглого стола "Диабет победим. Ответственность государства, общества и пациента", который состоялся в Самарской губернской думе с участием двукратной чемпионки мира и семикратной чемпионки Европы по фигурному катанию Ирины Слуцкой.

"Три варианта трассы протяженностью от 710 до 1760 метров проложено в парке", - рассказал заместитель руководителя самарского городского департамента физической культуры и спорта Сергей Четвериков.

По мнению председателя комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике СГД Марины Сидухиной, они пустовать не будут. "Главное богатство каждого человека - это его здоровье. Скандинавская ходьба помогает его укреплять. Этот вид спорта имеет все шансы стать массовым, - заявила она. - Трассу будут осваивать как люди, имеющие опыт, так и новички. Для них, совершенно бесплатно, инструкторы будут проводить занятия. С их расписанием можно будет ознакомиться на сайте "Парки Самары".

По словам специалистов, принципиально важно освоить технику ходьбы. Чтобы не нажить дополнительных проблем, этим пренебрегать нельзя, считает руководитель самарского клуба "Доброходы" Владимир Шацких. В Интернете есть различные видеоуроки, но лучше поучиться у инструктора. Одна из них - Светлана Золотарева.

"После того как я занялась скандинавской ходьбой, у меня началась новая жизнь. Например, в этом году я вместе с нашей командой "Доброхот" побывала в крымских горах. Я уже окончила курсы и могу обучать других, - пояснила она. - Провожу много занятий, так как приглашают разные организации. Тем, кто только начинает заниматься, говорю, что только неукоснительное соблюдение методики позволит рассчитывать на успех. Ведь при правильной технике задействовано около 90% мышц тела. Нужно оценивать состояние организма до начала занятий и постараться фиксировать изменения в нем во время тренировок. Это особенно важно для старшего поколения, х отя к нам стали приходить и молодые люди".

"Студенты стали активно заниматься. Если еще некоторое время назад ребята стеснялись ходить с палочками, то теперь многое изменилось, - добавил Владимир Шацких. - Ведь можно участвовать в соревнованиях. Например, в столице проходит "Гран-при Москвы". А в нашей губернии состоялся областной фестиваль скандинавской ходьбы "Золотые Жигули". В сентябре этого года в нем участвовали около 200 человек".

"Лучше буду ходить по парку Гагарина, чем сидеть дома у телевизора. Я люблю бывать на свежем воздухе, - заметил пенсионер Валерий Капранов.- Пока до конца не освоил технику скандинавской ходьбы, но хочу это сделать в ближайшее время, тем более что у нас есть опытные наставники. Надеюсь, ко мне придет третья молодость".

"Сейчас хожу не каждый день, но благодаря тому, что появились новые места, где можно заниматься и зимой, буду делать это чаще, - рассказала пенсионерка Нина Дядькина. - Хочешь подарить себе здоровую жизнь - приходи на скандинавскую ходьбу".