В Самаре собрались "Лидеры России"

В субботу, 16 декабря, в Самаре стартовал полуфинал конкурса "Лидеры России". Участниками мероприятия стали 153 человека со всего Поволжского федерального округа. Поддержать кандидатов приехали организаторы и почетные гости: советник президента РФ Владимир Толстой, врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы Владимир Мау, президент организации "Деловая Россия" Алексей Репик и главный редактор газеты "Комсомольская правда" Владимир Сунгоркин.

По словам Владимира Мау, популярность конкурса была сюрпризом для самих его организаторов. "Когда задумывалось мероприятие, мы в академии спорили, будет ли подано 10 тыс. заявок. Но уже в первый день их подали 30 тысяч", - рассказал ректор. По его словам, полуфиналы проходят в восьми федеральных округах, причем Поволжье - единственная территория, где участников принимают сразу два города - Самара и Нижний Новгород.

Слова напутствия участникам высказал полпред президента в ПФО Михаил Бабич. Его приветственный адрес зачитал главный федеральный инспектор по региону Сергей Чабан. "Сегодня вектор государственной политики направлен на омоложение кадрового состава органов власти", - отметил полпред. - "Лидеры России" - конкурс для современных управленцев мотивированных и смелых людей. Пройдя открытые соревнования, участники выйдут на новый уровень профессионального развития. Победители конкурса войдут в управленческую элиту страны, будут востребованы не только на государственной службе, но и в компаниях с госучастием".

Врио губернатора Дмитрий Азаров поздравил участников с выходом в полуфинал и предложил им остаться в Самарской области. "На Самарской земле очень много работы для настоящих лидеров, очень много вызовов и возможностей. И нам нужны люди, которые готовы их реализовывать не только в сфере государственного и муниципального управления, но и в сфере бизнеса, высоких технологий. Наша задача - создать условия, чтобы лидеры могли реализовать себя в полной мере", - сказал глава региона. Большое внимание обновлению кадров уделяет президент страны Владимир Путин. "Именно сильный лидер, сильный президент может создать условия для уверенного развития страны, дать возможность молодым профессионалам в честной и конкурентной борьбе реализовывать свои идеи на благо нашей великой Родины".

После приветствия почетные гости приняли участие в панельной дискуссии "Портрет современного лидера". Эксперты дали советы начинающим управленцам, рассказали о своем пути к успеху, ответили на вопросы из зала.

Также в субботу, 16 декабря, состоялся круглый стол, посвященный работе открытой платформы "Россия - страна возможностей". Платформа объединяет 13 долгосрочных проектов по поддержке благотворительности, волонтерства и социальной активности. При этом часть инициатив родилась в Самарской области.

Напомним, конкурс стартовал в ноябре текущего года по поручению президента России Владимира Путина. "Президент всегда уделял внимание стимулированию развития талантов. При этом находились разные способы подбора достойных кадров. Так, в апреле была сформирована "Программа высшей готовности" в основном из молодых федеральных и региональных руководителей высшего звена. По ней проходил подготовку и нынешний врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, - рассказал Владимир Мау. - Обсуждая дальнейшую подготовку управленческих кадров, руководство страны и научное сообщество пришли к единому мнению об учреждении конкурса. На встрече с недавно назначенными губернаторами президент озвучил решение - провести широкий конкурс лидеров России".

Соревнования проходят в четыре этапа. Первый - регистрация участников. Здесь эксперты отсеивают анкеты, не соответствующие требованиям конкурса. Напомним, к участию допускались люди не старше 50, с опытом управления не менее пяти лет, а для более молодых участников - не менее двух лет.

На втором этапе кандидаты проходят online-тестирование по различным отраслям знаний (истории, литературе, праву и т.д.), а также на наличие управленческого потенциала. Третий этап - полуфинал, где участников ждут интересные задания от жюри, включая деловые игры и решение кейсов в постоянно меняющихся составах команд. Все это позволит оценить будущих лидеров по восьми компетенциям: лидерство, нацеленность на результат, стратегическое мышление, умение работать в команде, коммуникация и влияние, внедрение изменений, инновационность, социальная ответственность.

По итогам полуфиналов будет выбрано 300 участников. Каждый из них получит по 1 млн руб. на образование в лучших учебных заведениях России и мира. Финал пройдет в феврале 2018 г. в Москве. Победителями конкурса станут 100 лучших управленцев со всей России. Они в течение года будут общаться и работать с наставниками проекта из числа известных бизнесменов и управленцев, среди которых - министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, генеральный директор первого канала Константин Эрнст, режиссер Федор Бондарчук. Кроме того, победители смогут пройти обучение по уникальной образовательной программе, которую РАНХиГС предлагает членам кадрового резерва президента России.

С первых дней конкурс приобрел необыкновенную популярность. На этапе регистрации заявки подали почти 200 тыс. человек. Из них 89 тыс. соответствовали критериям состязания, но только 2 тыс. человек вышли в полуфинал. Среди полуфиналистов - 48 уроженцев Самарской области. Одна из них, директор форума "IВолга" мастер спорта по художественной гимнастике Кристина Гнатюк, рассказала: "Все этапы прохождения полуфинала были очень интересными с точки зрении оценки собственной личности и своих базовых знаний. Я хорошо справилась с заданием и вошла в сотню лучших по ПФО. При этом мои результаты были признаны атипичными. Видимо, потому, что девушек моего возраста среди полуфиналистов практически нет. Сегодня меня попросили прийти пораньше и подтвердить свои результаты", - рассказала самарчанка. - Во время проверки задавались вопросы из различных областей знаний. К примеру, предлагалось расположить города России с севера на запад или события из истории в хронологическом порядке". В итоге Кристине удалось подтвердить свою компетентность и продолжить соревнования.

Гостьей Самары стала участница из Саратова Анна Кровякова. Она руководит крупной консалтинговой компанией, которая оказывает юридические услуги, услуги в сфере бухучета. Несколько лет назад она открыла филиал в США, чтобы привлекать в Россию инвесторов для развития стартапов и инновационных проектов. "Победа - не главное. Очень важно почувствовать эту атмосферу, когда есть движение вперед, преодоление себя, получение новых компетенций, знаний и знакомств", - считает конкурсантка. Соревнования полуфиналистов продлятся до 18 декабря.