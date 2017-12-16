Дмитрий Азаров: "На следующей неделе в правительство будут назначены люди из других регионов"

Врио губернатора области Дмитрий Азаров заявил о планирующихся кадровых перестановках в правительстве региона. Информация прозвучала в субботу, 16 декабря, на окружном полуфинале конкурса "Лидеры России".

Приветствуя участников мероприятия, глава региона заявил, что предлагает им остаться в Самарской области. Позже Азаров пояснил, что действительно намерен приглядеться к новым управленцам. "Мы очень внимательно рассмотрим всех людей, которые вышли в полуфинал", — сказал он и отметил, что среди участников проекта есть сотрудники правительства Самарской области.

По словам врио губернатора, новые кадры будут искать самыми разными способами. "Сегодня проходит конкурс на замещение должности главы Самары. Документы уже подали 30 человек. Понятно, что должен победить один. Но многих из этих людей мы пригласим на работу на других направлениях. Во всех сферах где мы будем выявлять активных, энергичных, профессиональных граждан, мы будем рассматривать их в том числе и как региональных управленцев", - отметил Азаров.

Журналисты напомнили, что глава региона также вошел в сотню кадрового резерва президента РФ. "Я вошел в сотню резервистов в 2009 г., причем уже после я узнал, что проводилась оценка с участием федеральных и региональных экспертов. И посмотрите, как кадровый резерв формируется сегодня — открыто, понятно, каждый может принять участие и стать лидером страны, при этом уже сейчас приносить ей пользу", - сказал глава региона.