В с. Богатое горело 50 тонн подсолнечника

В субботу, 16 декабря, в 10:47 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о пожаре на ул. Юбилейная в с. Богатое, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горело 50 тонн подсолнечника. 11 человек с применением четырех единиц техники полностью ликвидировали пожар в 11:35. Данных о пострадавших нет. Причины пожара и ущерб устанавливаются.