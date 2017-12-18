Коммунальщики вновь просят самарцев меньше пользоваться водой

"Самарские коммунальные системы" вновь обратились к жителям областной столицы с просьбой временно ограничить потребление водопроводной воды.
Напомним, с 16 на 17 декабря в результате образования шуги (смесь льда и снега) в толще воды реки Волга, в районе водозабора насосно-фильтровальной станции №2 произошло забитие решеток на оголовках труб водозабора.
"Весь персонал СКС, ответственный за работу станции и подбор режимов водоснабжения, третьи сутки бессменно работает над устранением нештатной ситуации. Вчера к вечеру водоснабжение удалось нормализовать, но ночью ситуация повторилась. В ночное время город не испытывал недостатка воды, но с началом рабочего дня ресурса может не хватить на всех", - предупреждают коммунальщики.
Специалисты СКС будут подбирать режимы водоснабжения таким образом, чтобы обеспечить водой тепловые узлы города и БКК, где выпекается хлеб. В некоторых районах водоснабжение может быть ограничено. Бойлерами вода будет доставляться поочередно в детские сады, больницы, школы и другие соцобъекты.
"Просим всех сохранять спокойствие и по возможности ограничить пользование водой. Каждое открытие крана сокращает количество запасов воды на тепловых узлах и для подачи в социальные объекты. Давайте проживем этот день, тщательно экономя воду и думая об общих проблемах", - говорится в релизе.
Последние комментарии
где её вернули?как не было воды так и нет
Добрый день всем! Конечно зима началась неожиданно, но проблема есть и ее надо решать. Утром, созвонившись с Администрацией Красноглинского района по уборке снега во дворах п.Мехзавод, я не услышала внятного ответа. Трактор проехал, кое-как собрал поверхностно снег, отчитался о проделанной работе, но проехать так и невозможно. УК предлагает следующее: территорию, где припаркован автомобиль - чистит владелец автомобиля. У кого нет желания работать лопатой, автомобиль по согласованию с ГИБДД будет эвакуирован. Также вывешивается заблаговременно объявление о предстоящей чистке снега (с указанием точного времени) и владельцы т/с обязаны его убрать, если не убрали, то это сделает эвакуатор. Я считаю это правильно и такой алгоритм должен быть в городе повсеместно.
а ничо что половина сайтов не работает с онлайн оплатой? ни капремонт через DOM.GOSUSLUGI.RU ни РКС - я вчера заплатить не смог .. но хотел это сделать.. а за содержание жилья и отопление при долге в 10к и оплате через гос сайт у меня не уменьшилось тело долга ВООБЩЕ... что платишь что не платишь - системы не сопряжены никак походу Я НЕ БУДУ ХОДИТЬ НА ПОЧТУ или куда либо ещё Вы или делаете онлайн платежи или идёте лесом
Самара бьет рекорды всей России.УК чувствуют себя вольготно за свою безнаказоность во многом.
Да лаааадно? Быть того не может...