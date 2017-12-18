В с. Кашпир мужчина замерз около своего дома

В субботу, 16 декабря, в с. Кашпир Сызранского района около дома на ул. 1-я Рабочая в снегу было найдено окоченевшее тело 53-летнего мужчины.
Как сообщает источник в правоохранительных органах, погибший лежал в нескольких шагах от своего дома. Мужчина при жизни не работал и злоупотреблял спиртным.
По факту случившегося ведется проверка. Тело направлено на судмедэкспертизу для установления причины смерти.
Последние комментарии
Какая крыша, там всё здание обрушилось (восстановлению не подлежит).
Славбогу, что ошибочно. А то, ох как страшно было, ох как страшно.
Не несколько человек тут отдыхает, а несколько сотен. И никто о надвигающейся стихии не был предупрежден туроператорами, которые несут ответственность за туристов.
Вранье то,что дети были на другом уроке. Они еще выходили из класса, как обрушилась штукатурка. Многие дети все видели!!!!!!!!!!!!
Слава богу и спасибо врачам,что осталась жива...