В с. Кашпир мужчина замерз около своего дома

В субботу, 16 декабря, в с. Кашпир Сызранского района около дома на ул. 1-я Рабочая в снегу было найдено окоченевшее тело 53-летнего мужчины.

Как сообщает источник в правоохранительных органах, погибший лежал в нескольких шагах от своего дома. Мужчина при жизни не работал и злоупотреблял спиртным.

По факту случившегося ведется проверка. Тело направлено на судмедэкспертизу для установления причины смерти.