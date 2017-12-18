Владимир Василенко заявил свою кандидатуру на пост мэра Самары

В последний день подачи документов на конкурс по выбору главы Самары, 18 декабря, заявились еще пять кандидатов: временно исполняющий полномочия мэра Владимир Василенко, глава администрации Железнодорожного района Елена Лапушкина, профессор МИРа Наталья Боброва, гендиректор ООО "Альянс" Евгений Ковалев и общественный деятель Сергей Корчевой, сообщает пресс-служба гордумы.

Напомним, Василенко еще осенью заявлял, что не планирует избавляться от приставки "врио".

Он проработал в системе муниципальной власти много лет. Еще в администрации Георгия Лиманского Владимир Василенко курировал блок благоустройства и экологии в качестве заместителя главы города. Затем более трех лет управлял филиалом ВоТГК, заступив на эту должность в мае 2007 года. Руководителем самарского МП "Благоустройство" Василенко был назначен в декабре 2010 г., а в 2013-м покинул эту должность, перейдя в ОАО "Самарадорстрой". В 2015 г. он вернулся в мэрию на позицию первого замглавы и курировал направление ЖКХ, потребительский рынок, транспортную отрасль, а также экономический блок.

Елена Лапушкина возглавляет районную администрацию с июля 2013 г., когда Дмитрий Азаров в качестве главы Самары подписал приказ о ее назначении. До того времени она работала в должности заместителя главы района. Ровно два года назад была утверждена депутатами снова на пост главы администрации Железнодорожного района.

Свою кандидатуру на должность мэра заявила также профессор кафедры Международного института рынка Наталья Боброва, в прошлом депутат губернской думы трех созывов, где возглавляла комитет по культуре, спорту и молодежной политике.

Конкуренцию им решил составить 32-летний гендиректор и владелец ООО "Альянс" Евгений Ковалев. По данным ИАС Seldon Basis, компания занимается техобслуживанием и ремонтом автотранспортных средств. Предприятие с уставным капиталом 10 тыс. руб. работает с 2014 г., на 2016 г. выручка составила 11,6 млн руб., чистая прибыль - 1,8 млн рублей.

42-летний неработающий Сергей Корчевой заявлен как общественный деятель и лидер общественного мнения.