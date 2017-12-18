Владимир Василенко заявил свою кандидатуру на пост мэра Самары

В последний день подачи документов на конкурс по выбору главы Самары, 18 декабря, заявились еще пять кандидатов: временно исполняющий полномочия мэра Владимир Василенко, глава администрации Железнодорожного района Елена Лапушкина, профессор МИРа Наталья Боброва, гендиректор ООО "Альянс" Евгений Ковалев и общественный деятель Сергей Корчевой, сообщает пресс-служба гордумы.
Напомним, Василенко еще осенью заявлял, что не планирует избавляться от приставки "врио".
Он проработал в системе муниципальной власти много лет. Еще в администрации Георгия Лиманского Владимир Василенко курировал блок благоустройства и экологии в качестве заместителя главы города. Затем более трех лет управлял филиалом ВоТГК, заступив на эту должность в мае 2007 года. Руководителем самарского МП "Благоустройство" Василенко был назначен в декабре 2010 г., а в 2013-м покинул эту должность, перейдя в ОАО "Самарадорстрой". В 2015 г. он вернулся в мэрию на позицию первого замглавы и курировал направление ЖКХ, потребительский рынок, транспортную отрасль, а также экономический блок.
Елена Лапушкина возглавляет районную администрацию с июля 2013 г., когда Дмитрий Азаров в качестве главы Самары подписал приказ о ее назначении. До того времени она работала в должности заместителя главы района. Ровно два года назад была утверждена депутатами снова на пост главы администрации Железнодорожного района.
Свою кандидатуру на должность мэра заявила также профессор кафедры Международного института рынка Наталья Боброва, в прошлом депутат губернской думы трех созывов, где возглавляла комитет по культуре, спорту и молодежной политике.
Конкуренцию им решил составить 32-летний гендиректор и владелец ООО "Альянс" Евгений Ковалев. По данным ИАС Seldon Basis, компания занимается техобслуживанием и ремонтом автотранспортных средств. Предприятие с уставным капиталом 10 тыс. руб. работает с 2014 г., на 2016 г. выручка составила 11,6 млн руб., чистая прибыль - 1,8 млн рублей.
42-летний неработающий Сергей Корчевой заявлен как общественный деятель и лидер общественного мнения.
Последние комментарии
Вот этого человека можно назначить, четко знает что нужно делать, с кого спрашивать. На сколько известно он кроме огромного стажа в МВД еще и армию прошел. Думаю из всех кандидатов он для города наиболее подходящий, так как остальные это бизнесмены, рвущиеся ко власти и готовые использовать ее для собственного обогащения, или пиарщики своей персоны, которые реально вряд ли справятся с городом - миллионником!
Из 741 квартиры, которые нужно было приобрести на переселения граждан из аварийного жилья, приобрели 502 квартиры. Оставшиеся 239 квартир передадут ДУИ г.о.Самара до 8 декабря 2017 года. Вопрос: "Почему нас не переселяют в 502 квартиры, которые уже в муниципальной собственности?" Наш дом признан аварийным в 2010 году. Наш дом включен в государственную программу Самарской области"Развитие жилищного строительства в Самарской области" до 2020 года. В феврале 2015 году мы посмотрели квартиру , которую нам предложил ДУИ г.о.Самара. Квартира нам понравилась и мы дали свое согласие - написали заявление на переселение в нее. На переселение по "договору мены". ЭТО БЫЛО В 2015 ГОДУ!!! ЧЕРЕЗ ТРИ МЕСЯЦА БУДЕТ ТРИ ГОДА КАК МЫ НАПИСАЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ, ЧТО МЫ СОГЛАСНЫ НА ТУ КВАРТИРУ, КОТОРУЮ НАМ ПРЕДЛОЖИЛ ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРЫ. Оказалось, что передача квартиры по "ДОГОВОРУ МЕНЫ" - это незаконная сделка, когда речь идет об аварийном жилье. НОТАРИУС отказывается регистрировать такую сделку! Передать квартиру можно только по "СОГЛАШЕНИЮ". Это ст.32 ЖК РФ. Подразумевает еще и выкуп земли под аварийным домом в муниципальную собственность. Департамент управления имуществом г.о.Самара три года судится с нотариусом. Нотариус выигрывает все суды. А люди вынужденны жить на съемном жилье. И платить за обе квартиры. Так как проживать в аварийном доме стало невозможно. В нем нет воды, газа отопления. Есть в нем мародеры, БОМЖы и риск обрушения.
Стесняюсь спросить - а до этого кто был?
Пустили бы прямой рейс Штутгард - Самара и визу бы попроще сделали, тогда люди реально могли бы контактировать. А так, одна "показуха".
Наш дом расположенный по ул.Аэродромная 59 ,1963 года постройки.Всё это время капремонта не проводилось,срок ремонта был намечен на 2017-2018г,а теперь перенесли сроки ремонта на 2029-2030г. С чем это связано непонятно.