После вмешательства прокуратуры "Самарский подшипниковый завод" погасил долг по зарплате более 25 млн рублей

После прокурорской проверки ОАО "Самарский подшипниковый завод" погасило задолженность по зарплате перед работниками, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
Ранее надзорное ведомство обнаружило, что 800 сотрудникам предприятия не выплачена зарплата за октябрь 2017 г. на общую сумму более 25 млн рублей.
В результате в отношении юридического лица и его гендиректора возбудили административные дела, которые теперь находятся на рассмотрении.
Кроме того, в адрес гендиректора внесли представление об устранении нарушений. Должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Как сообщается, после вмешательства прокуратуры трудовые права работников ОАО полностью восстановлены, а задолженность по заработной плате погашена.
Последние комментарии
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
где её вернули?как не было воды так и нет
ну вот, хоть здесь редактор нормальный.
Розетки для гаджетов - очень актуальны. Редкая утка нынче без навигатора летает, а лебеди без смартфонов и вовсе никуда)
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.