После вмешательства прокуратуры "Самарский подшипниковый завод" погасил долг по зарплате более 25 млн рублей

После прокурорской проверки ОАО "Самарский подшипниковый завод" погасило задолженность по зарплате перед работниками, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Ранее надзорное ведомство обнаружило, что 800 сотрудникам предприятия не выплачена зарплата за октябрь 2017 г. на общую сумму более 25 млн рублей.

В результате в отношении юридического лица и его гендиректора возбудили административные дела, которые теперь находятся на рассмотрении.

Кроме того, в адрес гендиректора внесли представление об устранении нарушений. Должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Как сообщается, после вмешательства прокуратуры трудовые права работников ОАО полностью восстановлены, а задолженность по заработной плате погашена.