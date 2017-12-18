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Общество

Команда КВН "11:45" представит Самару на "КиВиНе" в Сочи

САМАРА. 18 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В КРЦ "Звезда" 17 декабря встретились лучшие игроки Межрегиональной лиги КВН. Против СамГТУ и Самарского университета выступили сразу две команды СГСПУ. Судьи не смогли противостоять обаянию женского юмора и отдали команде "11:45" педуниверситета билет в Сочи и кубок лиги.

Команда КВН "11:45" представит Самару на "КиВиНе" в Сочи Команда КВН "11:45" представит Самару на "КиВиНе" в Сочи
Фото: Дмитрий Бурлаков

В финале Межрегиональной лиги КВН за право называться самыми веселыми и поехать в Сочи на "КиВиН" боролись четыре команды из трех вузов губернии. Команда СамГТУ сразу предъявила претензии на звание чемпиона. Практически все конкурсы они провели с максимальными баллами, лишь на третьем круге сильно сдали позиции и взяли скромные 3,2 из 4 возможных. Этот момент и не позволил им вырваться в лидеры, отдалив от заветного билета в Сочи на одну десятую балла.

Четвертое место в финале заняла команда "Неваляшка" из Самарского университета. Ребята выступали достойно, но в тот вечер в бой пошла тяжелая артиллерия юмора. Команда из СГСПУ "Разпутин" в прямом смысле обскакала их на белой лошади на 1,3 балла. Момент, когда один из участников команды "Разпутин" появился на сцене на настоящей лошади, стал самым эффектным в тот вечер. Но никакие "спецэффекты" не помогли им подобраться к своим коллегам из СГСПУ - остроумной женской команде "11:45".

Главной темой для шуток в финале, как и во всем сезоне, стал чемпионат мира по футболу-2018. В тот вечер организаторы установили для гостей специальный стенд для фотографий и провели ряд конкурсов на тему мундиаля. На протяжении всего юмористического сезона в играх участвовали послы и волонтеры спортивного чемпионата, а также игроки футбольной команды "Крылья Советов".

В итоговый вечер Межрегиональной лиги поздравить кавээнщиков с отличной игрой вышел врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров. Он вручил победителям кубок и золотые медали, поблагодарил всех за веселый праздник и обменялся несколькими шутками с участниками вечера.

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Команда КВН "11:45" представит Самару на "КиВиНе" в Сочи

Команда КВН "11:45" представит Самару на "КиВиНе" в Сочи

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