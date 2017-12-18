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Здравоохранение Общество

В областном наркодиспансере диагностируют хроническое употребление алкоголя

САМАРА. 18 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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CDT-диагностика - новый лабораторный метод. Государственное задание на проведение исследования появилось у диспансера в 2017 году.

С помощью CDT-диагностики в крови определяют белок, который вырабатывают клетки печени при систематическом употреблении алкоголя.

"До появления CDT-диагностики не существовало методики, позволяющей объективно подтвердить или опровергнуть хроническое употребление алкоголя", - говорит главный врач Самарского областного наркологического диспансера Андрей Щербань.

С помощью данной  методики обследуют несколько групп. Во-первых, пациентов, состоящих на учете с диагнозом "алкоголизм". Во-вторых, людей, проходящих освидетельствование для получения водительских прав или разрешения на владение оружием, которые ранее были замечены в систематическом употреблении алкоголя. Как правило, это люди, которых задерживали за вождение в нетрезвом виде. В-третьих, представителей отдельных профессий: водителей, пилотов, диспетчеров и т.п. Для состоящих на учете исследование оплачивается за счет бюджетных средств. Для остальных оно платное.  

"Под хроническим употреблением алкоголя подразумевается 40 граммов чистого спирта в день, - рассказывает заместитель главного врача Самарского областного наркологического диспансера Владимир Коваленко. - Если человек в течение недели каждый день выпивает по бутылке пива, то тест будет положительным".

Исследование выполняют на специальном аппарате. Это полностью автоматизированный процесс, исключающий человеческий фактор. В аппарат одновременно можно загружать до 112 образцов крови.

В последние годы в Самарской области снижается число людей, страдающих алкоголизмом. По итогам девяти месяцев 2017 года  на диспансерном учете состоят 16 516 человек с диагнозом "алкоголизм". Это люди, у которых уже сформировалась зависимость. Еще 7 203 человека злоупотребляют алкоголем. Это значительно ниже, чем за аналогичный период 2016 года: по итогам девяти месяцев 2016 года с алкоголизмом на учете состояло 22 708 человек. Еще 14 538 злоупотребляли алкоголем.

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Заведовать отделением (структурным подразделением медицинской организации), не имея стажа работы по специальности (с даты получения сертификата специалиста) не менее 5 лет нельзя. Это лицензионное требование, установленное Постановлением Правительства РФ. Нарушить это требование можно только в том случае, когда просто других специалистов совсем нет. Что хоть там за зарплата у врачей, что не могут даже на заведование отделением найти врачей, соответсвующих лицензионным требованиям? У заведующего отделением (речь не про рядового врача) выходит зарплата больше, чем МРОТ? А есть возможность платить заведующему отделением больше чем МРОТ? Чтобы Самарская область могла выполнять социальные обязательства перед населением? А то ведь нарушаются при организации медицинской помощи таким образом не только федеральные законы, но и Конституция РФ. В Самарской области, учитывая наличие столь мощного медицинского университета, имеется значителтный избыток врачей. Есть, конечно, и дефицит врачей. Но дефицит только таких врачей, которые согласны работать за зарплату равную 1 МРОТ/мес. Скворцова Вероника Игоревна утверждает "с пеной у рта", что средняя зарплата хоть и немного, но больше врача более 50000 рублей. Если предложить должность заведующего отделением ЦРБ с зарплатой 50 000 рублей и предоставлением благоустроенной квартиры любому желающему, то придется главному врачу ЦРБ серьезно подумать, чтобы выбрать самого лучшего кандидата из большого количества желающих трудиться на благо жителей села.

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Это очень хорошая новость

Светлана Кузнецова 26 апреля 2017 16:23 Уволен главврач больницы им. Пирогова Валерий Кириллов

Ну докатились! Это кому же так местечко приглянулось, главного врача Пироговки???? Так откровенно ,просто сняли!!!! Таких ВРАЧЕЙ как Кириллов Валерий Иванович не снимать надо,а помогать им !!!! Беспредел Самары!!!!!

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