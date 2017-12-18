В областном наркодиспансере диагностируют хроническое употребление алкоголя

CDT-диагностика - новый лабораторный метод. Государственное задание на проведение исследования появилось у диспансера в 2017 году.

С помощью CDT-диагностики в крови определяют белок, который вырабатывают клетки печени при систематическом употреблении алкоголя.

"До появления CDT-диагностики не существовало методики, позволяющей объективно подтвердить или опровергнуть хроническое употребление алкоголя", - говорит главный врач Самарского областного наркологического диспансера Андрей Щербань.

С помощью данной методики обследуют несколько групп. Во-первых, пациентов, состоящих на учете с диагнозом "алкоголизм". Во-вторых, людей, проходящих освидетельствование для получения водительских прав или разрешения на владение оружием, которые ранее были замечены в систематическом употреблении алкоголя. Как правило, это люди, которых задерживали за вождение в нетрезвом виде. В-третьих, представителей отдельных профессий: водителей, пилотов, диспетчеров и т.п. Для состоящих на учете исследование оплачивается за счет бюджетных средств. Для остальных оно платное.

"Под хроническим употреблением алкоголя подразумевается 40 граммов чистого спирта в день, - рассказывает заместитель главного врача Самарского областного наркологического диспансера Владимир Коваленко. - Если человек в течение недели каждый день выпивает по бутылке пива, то тест будет положительным".

Исследование выполняют на специальном аппарате. Это полностью автоматизированный процесс, исключающий человеческий фактор. В аппарат одновременно можно загружать до 112 образцов крови.