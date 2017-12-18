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Общество

В понедельник путь для ОМов на линии Самара - Рождествено пробивал ледокол

САМАРА. 18 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 18 декабря, с 14:00 путь для теплоходов ОМ, работавших на линии Самара - Рождествено, пробивал ледокол "Портовый-13", об этом корреспонденту Волга Ньюс рассказал директор СРПП Сергей Жданов.

В шестом часу вечера в Интернете появились публикации о том, что на Волге во льдах встали два пассажирских теплохода ОМ, а работа ледокола была не слишком эффективной. В результате суда добрались до пункта назначения только к 18:00.

Чтобы выяснить, что произошло с судами, корреспондент Волга Ньюс в седьмом часу вечера позвонил директору Самарского речного пассажирского предприятия, Сергею Жданову.

Тот рассказал, что оба судна (ОМ-142 и ОМ-318) находятся у причала в самарском речном порту, где планируется загрузка пассажиров, и в 19:00 намечена отправка теплоходов в рейс до с. Рождествено. Пассажировместимость каждого ОМа - 242 человека. Если пассажиров будет менее 200, то, возможно, в рейс пойдет и одно судно. Но, скорее всего, ситуация будет такова, что в путь выйдут оба. Сопровождать суда будет ледокол "Портовый-13".

Как пояснил Сергей Жданов, ОМы должны были встать на зимовку еще в ноябре. Но благодаря тому, что Минтранс выделил деньги, ОМам удалось сделать ледовый класс, то есть им усилили борта. И сейчас, даже если такое судно затирается льдами и встает, то с ним ничего не произойдет, пробоин не будет и судно не утонет.

По прибытии в Рождествено суда разгрузятся, заберут пассажиров, ожидающих поездки в Самару, и отправятся в обратный путь.

А уже 19 декабря суда СРПП встанут до полного ледостава на два-три дня. Но, по мнению Сергея Жданова, к концу недели на переправе начнут работать суда на воздушных подушках.

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