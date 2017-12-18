За место главы Самары поборются 46 кандидатов

В последний день подачи заявок для участия в конкурсе свои кандидатуры заявили 11 претендентов. В их числе - замглавы Самары, руководитель аппарата администрации города Владимир Терентьев, председатель самарского регионального профсоюза предпринимателей Владимир Симбиркин.
Поборются за кресло главы Самары также шестеро безработных граждан - Максим Белов, Павел Некрасов, Михаил Джабаров, Сергей Федотов, Сергей Советкин (военный пенсионер).
Также в последний день заявку на участие в конкурсе подал генеральный директор ООО "Авангард" Сергей Ларионов. Сергей Ларионов с 2008 по 2011 гг. являлся генеральным директором ОАО "Парфюмерно-косметическая компания "Весна".
ООО "Авангард" зарегистрировано в 2001 г. и специализируется на общей уборке зданий. По данным ИАС Seldon Basis, владельцем общества является Маргарита Ларионова.
Претендует на пост главы Самары совладелец новокуйбышевского ООО "НПО Технология" Дамир Валеев. Основной вид деятельности компании связан с созданием архитектурных объектов, она зарегистрирована летом прошлого года.
Документы на участие в конкурсе подала также еще одна женщина - управляющий ТСЖ "Жемчужный 1" Юлия Карасева.
Напомним, конкурс по отбору кандидатов на пост главы Самары планируется провести 20-22 декабря текущего года. Всего на участие в конкурсе подано 46 заявок. Специально созданная комиссия планирует 20 декабря начать собеседования с конкурсантами, по итогам которых отберет не менее двух претендентов.
Из числа отобранных комиссией кандидатов городская дума Самары и выберет нового главу города.
В настоящее время обязанности мэра Самары исполняет Владимир Василенко. Он, кстати, также участвует в конкурсе за пост главы города.
Последние комментарии
Вот этого человека можно назначить, четко знает что нужно делать, с кого спрашивать. На сколько известно он кроме огромного стажа в МВД еще и армию прошел. Думаю из всех кандидатов он для города наиболее подходящий, так как остальные это бизнесмены, рвущиеся ко власти и готовые использовать ее для собственного обогащения, или пиарщики своей персоны, которые реально вряд ли справятся с городом - миллионником!
Из 741 квартиры, которые нужно было приобрести на переселения граждан из аварийного жилья, приобрели 502 квартиры. Оставшиеся 239 квартир передадут ДУИ г.о.Самара до 8 декабря 2017 года. Вопрос: "Почему нас не переселяют в 502 квартиры, которые уже в муниципальной собственности?" Наш дом признан аварийным в 2010 году. Наш дом включен в государственную программу Самарской области"Развитие жилищного строительства в Самарской области" до 2020 года. В феврале 2015 году мы посмотрели квартиру , которую нам предложил ДУИ г.о.Самара. Квартира нам понравилась и мы дали свое согласие - написали заявление на переселение в нее. На переселение по "договору мены". ЭТО БЫЛО В 2015 ГОДУ!!! ЧЕРЕЗ ТРИ МЕСЯЦА БУДЕТ ТРИ ГОДА КАК МЫ НАПИСАЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ, ЧТО МЫ СОГЛАСНЫ НА ТУ КВАРТИРУ, КОТОРУЮ НАМ ПРЕДЛОЖИЛ ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРЫ. Оказалось, что передача квартиры по "ДОГОВОРУ МЕНЫ" - это незаконная сделка, когда речь идет об аварийном жилье. НОТАРИУС отказывается регистрировать такую сделку! Передать квартиру можно только по "СОГЛАШЕНИЮ". Это ст.32 ЖК РФ. Подразумевает еще и выкуп земли под аварийным домом в муниципальную собственность. Департамент управления имуществом г.о.Самара три года судится с нотариусом. Нотариус выигрывает все суды. А люди вынужденны жить на съемном жилье. И платить за обе квартиры. Так как проживать в аварийном доме стало невозможно. В нем нет воды, газа отопления. Есть в нем мародеры, БОМЖы и риск обрушения.
Стесняюсь спросить - а до этого кто был?
Пустили бы прямой рейс Штутгард - Самара и визу бы попроще сделали, тогда люди реально могли бы контактировать. А так, одна "показуха".
Наш дом расположенный по ул.Аэродромная 59 ,1963 года постройки.Всё это время капремонта не проводилось,срок ремонта был намечен на 2017-2018г,а теперь перенесли сроки ремонта на 2029-2030г. С чем это связано непонятно.