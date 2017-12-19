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ЖКХ и благоустройство Общество

ФАС и СКС не смогли оспорить в Верховном Суде отказ в повышении тарифов на воду

МОСКВА. 19 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Верховный Суд РФ отказал Федеральной антимонопольной службе и ООО "Самарские коммунальные системы" в кассации на решения судов нижестоящих инстанций по иску министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области, требовавшего признать незаконным повышение тарифов на холодное водоснабжение и водоотведение. Соответствующие документы опубликованы на сайте суда.

ФАС и СКС не смогли оспорить в Верховном Суде отказ в повышении тарифов на воду ФАС и СКС не смогли оспорить в Верховном Суде отказ в повышении тарифов на воду
Фото: Юлия Рубцова

Напомним, тарифы на обозначенные услуги ЖКХ в губернии изменились 1 октября 2016 года. Причиной корректировки послужили приказы Федеральной антимонопольной службы от 29 июня 2016 г. № 825/15, № 825/16, во исполнение которых министерство энергетики и ЖКХ области было обязано установить новый тариф на холодное водоснабжение и водоотведение для ООО "Самарские коммунальные системы".

В результате тариф на питьевую воду вырос на 1,54 руб., а на водоотведение - на 2,07 руб. за кубометр.

Поводом для пересмотра тарифов послужило обращение "СКС" в Федеральную антимонопольную службу. Ресурсоснабжающая компания не согласилась с установленными для нее областным министерством тарифами на холодное водоснабжение и водоотведение. По мнению "СКС", при расчете тарифов расходы компании были учтены не в полном объеме.

В результате ФАС удовлетворила заявление водоснабжающей компании и вынесла министерству представление, которое обязывает региональный регулятор скорректировать тарифы для ресурсоснабжающей компании.

Это позволило регулятору уложиться в индекс изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в размере 4,8%, утвержденный для Самарской области распоряжением правительства Российской Федерации 28 октября 2015 г. № 2182-р.

Министерство установило для "СКС" новые тарифы, включив в расчет некоторые не учтенные ранее расходы компании и таким образом частично удовлетворив требования приказов ФАС. В то же время ведомство решило оспорить повышение тарифов в суде.

Как объяснил заявитель, при повышении тарифов, как того требовали ФАС и СКС, уже к концу сентября 2016 г. индекс изменения размера платы граждан за коммунальные услуги превысил утвержденный правительством РФ и составил 5,4%.

Арбитражный суд Москвы, Девятый арбитражный апелляционный суд, Арбитражный суд Московского округа, а теперь и Верховный Суд заняли сторону министерства.

Гид потребителя

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где её вернули?как не было воды так и нет

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Добрый день всем! Конечно зима началась неожиданно, но проблема есть и ее надо решать. Утром, созвонившись с Администрацией Красноглинского района по уборке снега во дворах п.Мехзавод, я не услышала внятного ответа. Трактор проехал, кое-как собрал поверхностно снег, отчитался о проделанной работе, но проехать так и невозможно. УК предлагает следующее: территорию, где припаркован автомобиль - чистит владелец автомобиля. У кого нет желания работать лопатой, автомобиль по согласованию с ГИБДД будет эвакуирован. Также вывешивается заблаговременно объявление о предстоящей чистке снега (с указанием точного времени) и владельцы т/с обязаны его убрать, если не убрали, то это сделает эвакуатор. Я считаю это правильно и такой алгоритм должен быть в городе повсеместно.

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а ничо что половина сайтов не работает с онлайн оплатой? ни капремонт через DOM.GOSUSLUGI.RU ни РКС - я вчера заплатить не смог .. но хотел это сделать.. а за содержание жилья и отопление при долге в 10к и оплате через гос сайт у меня не уменьшилось тело долга ВООБЩЕ... что платишь что не платишь - системы не сопряжены никак походу Я НЕ БУДУ ХОДИТЬ НА ПОЧТУ или куда либо ещё Вы или делаете онлайн платежи или идёте лесом

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Самара бьет рекорды всей России.УК чувствуют себя вольготно за свою безнаказоность во многом.

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