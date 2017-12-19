ФАС и СКС не смогли оспорить в Верховном Суде отказ в повышении тарифов на воду

Верховный Суд РФ отказал Федеральной антимонопольной службе и ООО "Самарские коммунальные системы" в кассации на решения судов нижестоящих инстанций по иску министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области, требовавшего признать незаконным повышение тарифов на холодное водоснабжение и водоотведение. Соответствующие документы опубликованы на сайте суда.
Напомним, тарифы на обозначенные услуги ЖКХ в губернии изменились 1 октября 2016 года. Причиной корректировки послужили приказы Федеральной антимонопольной службы от 29 июня 2016 г. № 825/15, № 825/16, во исполнение которых министерство энергетики и ЖКХ области было обязано установить новый тариф на холодное водоснабжение и водоотведение для ООО "Самарские коммунальные системы".
В результате тариф на питьевую воду вырос на 1,54 руб., а на водоотведение - на 2,07 руб. за кубометр.
Поводом для пересмотра тарифов послужило обращение "СКС" в Федеральную антимонопольную службу. Ресурсоснабжающая компания не согласилась с установленными для нее областным министерством тарифами на холодное водоснабжение и водоотведение. По мнению "СКС", при расчете тарифов расходы компании были учтены не в полном объеме.
В результате ФАС удовлетворила заявление водоснабжающей компании и вынесла министерству представление, которое обязывает региональный регулятор скорректировать тарифы для ресурсоснабжающей компании.
Это позволило регулятору уложиться в индекс изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в размере 4,8%, утвержденный для Самарской области распоряжением правительства Российской Федерации 28 октября 2015 г. № 2182-р.
Министерство установило для "СКС" новые тарифы, включив в расчет некоторые не учтенные ранее расходы компании и таким образом частично удовлетворив требования приказов ФАС. В то же время ведомство решило оспорить повышение тарифов в суде.
Как объяснил заявитель, при повышении тарифов, как того требовали ФАС и СКС, уже к концу сентября 2016 г. индекс изменения размера платы граждан за коммунальные услуги превысил утвержденный правительством РФ и составил 5,4%.
Арбитражный суд Москвы, Девятый арбитражный апелляционный суд, Арбитражный суд Московского округа, а теперь и Верховный Суд заняли сторону министерства.
Последние комментарии
где её вернули?как не было воды так и нет
Добрый день всем! Конечно зима началась неожиданно, но проблема есть и ее надо решать. Утром, созвонившись с Администрацией Красноглинского района по уборке снега во дворах п.Мехзавод, я не услышала внятного ответа. Трактор проехал, кое-как собрал поверхностно снег, отчитался о проделанной работе, но проехать так и невозможно. УК предлагает следующее: территорию, где припаркован автомобиль - чистит владелец автомобиля. У кого нет желания работать лопатой, автомобиль по согласованию с ГИБДД будет эвакуирован. Также вывешивается заблаговременно объявление о предстоящей чистке снега (с указанием точного времени) и владельцы т/с обязаны его убрать, если не убрали, то это сделает эвакуатор. Я считаю это правильно и такой алгоритм должен быть в городе повсеместно.
а ничо что половина сайтов не работает с онлайн оплатой? ни капремонт через DOM.GOSUSLUGI.RU ни РКС - я вчера заплатить не смог .. но хотел это сделать.. а за содержание жилья и отопление при долге в 10к и оплате через гос сайт у меня не уменьшилось тело долга ВООБЩЕ... что платишь что не платишь - системы не сопряжены никак походу Я НЕ БУДУ ХОДИТЬ НА ПОЧТУ или куда либо ещё Вы или делаете онлайн платежи или идёте лесом
Самара бьет рекорды всей России.УК чувствуют себя вольготно за свою безнаказоность во многом.
Да лаааадно? Быть того не может...