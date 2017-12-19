Верховный Суд РФ отказал Федеральной антимонопольной службе и ООО "Самарские коммунальные системы" в кассации на решения судов нижестоящих инстанций по иску министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области, требовавшего признать незаконным повышение тарифов на холодное водоснабжение и водоотведение. Соответствующие документы опубликованы на сайте суда.

ФАС и СКС не смогли оспорить в Верховном Суде отказ в повышении тарифов на воду

Напомним, тарифы на обозначенные услуги ЖКХ в губернии изменились 1 октября 2016 года. Причиной корректировки послужили приказы Федеральной антимонопольной службы от 29 июня 2016 г. № 825/15, № 825/16, во исполнение которых министерство энергетики и ЖКХ области было обязано установить новый тариф на холодное водоснабжение и водоотведение для ООО "Самарские коммунальные системы".

В результате тариф на питьевую воду вырос на 1,54 руб., а на водоотведение - на 2,07 руб. за кубометр.

Поводом для пересмотра тарифов послужило обращение "СКС" в Федеральную антимонопольную службу. Ресурсоснабжающая компания не согласилась с установленными для нее областным министерством тарифами на холодное водоснабжение и водоотведение. По мнению "СКС", при расчете тарифов расходы компании были учтены не в полном объеме.

В результате ФАС удовлетворила заявление водоснабжающей компании и вынесла министерству представление, которое обязывает региональный регулятор скорректировать тарифы для ресурсоснабжающей компании.

Это позволило регулятору уложиться в индекс изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в размере 4,8%, утвержденный для Самарской области распоряжением правительства Российской Федерации 28 октября 2015 г. № 2182-р.

Министерство установило для "СКС" новые тарифы, включив в расчет некоторые не учтенные ранее расходы компании и таким образом частично удовлетворив требования приказов ФАС. В то же время ведомство решило оспорить повышение тарифов в суде.

Как объяснил заявитель, при повышении тарифов, как того требовали ФАС и СКС, уже к концу сентября 2016 г. индекс изменения размера платы граждан за коммунальные услуги превысил утвержденный правительством РФ и составил 5,4%.

Арбитражный суд Москвы, Девятый арбитражный апелляционный суд, Арбитражный суд Московского округа, а теперь и Верховный Суд заняли сторону министерства.