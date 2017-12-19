В Самаре под колесами грузовика погибла пожилая женщина

В Самаре 19 декабря, в 11:15, участником ДТП с трагическими последствиями стал 50-летний водитель КамАЗа, ехавший по ул. Ново-Садовой со стороны ул. Шверника, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

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