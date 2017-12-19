"Умные" вещи хотят получить в подарок большинство россиян

Большинство писем, которые получил в этом году главный российский Дед Мороз, пришли по электронной почте. Подарки, которые хотят получить на Новый год россияне, тоже все чаще связаны с современными цифровыми технологиями: это смартфоны, компьютеры, планшеты и другие "умные" гаджеты. Найти такие можно в салонах МегаФона. Итак, что же такого подарить близким?

Купил смартфон - планшет в подарок!

Зайти в ближайший салон МегаФона нужно хотя бы потому, что перед праздниками оператор всегда проводит выгодные акции. Например, сейчас можно получить в подарок планшет Samsung TAB A7 при покупке смартфона Samsung S7 edge или Samsung Note 8. Акция продлится до 31 января 2018 года.

Условия этой акции действуют для абонентов, подключенных на тарифы линейки "Включайся!" (Говори, Слушай, Общайся, Смотри, Премиум). Для использования планшета необходимо приобрести SIM-карту с тарифом "МегаФон-Онлайн". А как распорядиться бонусным гаджетом, покупатель решает сам. Можно подарить планшет ребенку, а навороченный смартфон - себе, можно и наоборот.

Мобильный кинотеатр на стене

Интересная новинка - портативный беспроводной кинопроектор CINEMOOD, к которому также прилагается подарок - пакет детских каналов "МегаФон.ТВ". Что это за устройство? С помощью проектора CINEMOOD, имеющего форму кубика, можно превратить детскую в кинотеатр, проецируя изображение на потолок или стену. А вообще он показывает картинки и видео на любой поверхности, даже в походе на стене палатки или в самолете на закрытом иллюминаторе.

CINEMOOD поддерживает Wi-Fi и Bluetooth, управляется кнопками на корпусе или дистанционно (через приложение на смартфоне), а также с Apple Watch.

"Кубик" работает до пяти часов на одной зарядке и весит 260 граммов, может выходить в Интернет и имеет встроенный контент для детей: это лицензионная анимация "Союзмультфильма", развивающие и развлекательные мультсериалы, знаменитые советские диафильмы, аудиосказки и уроки театра теней для развития моторики.

Пригодится "умное" устройство и взрослым: можно загружать в память CINEMOOD фильмы, сериалы, фотографии и презентации - или воспроизводить их прямо с флешки через USB-порт.

Дарим… удобство и безопасность!

Еще одна необычная идея для новогоднего подарка - система Life Control или "умный дом". Она состоит из датчиков, позволяющих контролировать в свое отсутствие все происходящее дома, в гараже, на складе или в офисе. Такой подарок понравится и хозяину частной недвижимости, и бизнесмену.

В комплект могут входить самые разные устройства, набор которых определяет сам покупатель. Одни помогают экономить: так, "умные" розетки дистанционно выключат свет или забытый электрочайник. Другие - обеспечивать безопасность: это датчики движения, шума, протечки воды, дыма, открывания дверей и окон, Wi-Fi-камеры. В пустом доме открылось окно - хозяин тут же получает уведомление (по SMS или электронной почте) или картинку с Wi-Fi-камеры.

Стоимость Life Control от МегаФона сопоставима с ценой смартфона.

"Центр умного дома", на который передается информация со всех датчиков, при покупке до 31 декабря 2017 года вместо 8890 рублей обойдется вполовину дешевле, т.е. всего в 4445 рублей, остальные устройства - от полутора до трех тысяч. Установка Life Control не требует специальных навыков, ее можно настроить за несколько минут. А дальнейшее управление системой возможно со смартфона - через мобильное приложение для iOS и Android.

Дарите близким "умные" подарки - и пусть наступающий год будет успешным и счастливым!

Подробнее о тарифах, акциях и стоимости устройств можно узнать на сайте https://samara.megafon.ru, о системе Life Control - на сайте lifecontrol.ru.

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