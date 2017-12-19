Теплоснабжение потребителей в Новокуйбышевске восстановлено

Во вторник, 19 ноября, в 17:30 теплоснабжение потребителей в г. Новокуйбышевск восстановлено по штатной схеме, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

По данным чрезвычайной службы 19 декабря в 12:58 в Центр управления в кризисных ситуациях от ЕДДС города Новокуйбышевск поступило сообщение об обнаружении утечки на трубопроводе теплоснабжения диаметром 250 мм на ул. Дзержинского. На обратную схему теплоснабжения переключен 31 жилой многоквартирный дом с населением 3140 человек, 311 из которых дети и 3 социально-значимых объекта. Теплоноситель не сливался.

На месте работали оперативные группы Центра управления в кризисных ситуациях, 15-ПСЧ ФГКУ "3-отряд ФПС по Самарской области", оперативная группа администрации Новокуйбышевска и две аварийные бригады ПАО "Т Плюс".

Работа на месте происшествия координировалась сотрудниками ГУ МЧС России по Самарской области совместно с сотрудниками Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области и Администрацией Новокуйбышевска.

Проводились аврийно-восстановительные работы.

Оповещение населения произведено через управляющие компании АО "ЖУК", "Новоградсервис", МБУ "Центр-сервис", городские СМИ.

Всего для ликвидации аварии привлекалось 28 человек, использовалось восемь единиц техники.