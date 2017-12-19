Теплоснабжение потребителей в Новокуйбышевске восстановлено

Во вторник, 19 ноября, в 17:30 теплоснабжение потребителей в г. Новокуйбышевск восстановлено по штатной схеме, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
По данным чрезвычайной службы 19 декабря в 12:58 в Центр управления в кризисных ситуациях от ЕДДС города Новокуйбышевск поступило сообщение об обнаружении утечки на трубопроводе теплоснабжения диаметром 250 мм на ул. Дзержинского. На обратную схему теплоснабжения переключен 31 жилой многоквартирный дом с населением 3140 человек, 311 из которых дети и 3 социально-значимых объекта. Теплоноситель не сливался.
На месте работали оперативные группы Центра управления в кризисных ситуациях, 15-ПСЧ ФГКУ "3-отряд ФПС по Самарской области", оперативная группа администрации Новокуйбышевска и две аварийные бригады ПАО "Т Плюс".
Работа на месте происшествия координировалась сотрудниками ГУ МЧС России по Самарской области совместно с сотрудниками Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области и Администрацией Новокуйбышевска.
Проводились аврийно-восстановительные работы.
Оповещение населения произведено через управляющие компании АО "ЖУК", "Новоградсервис", МБУ "Центр-сервис", городские СМИ.
Всего для ликвидации аварии привлекалось 28 человек, использовалось восемь единиц техники.
Последние комментарии
Какая крыша, там всё здание обрушилось (восстановлению не подлежит).
Славбогу, что ошибочно. А то, ох как страшно было, ох как страшно.
Не несколько человек тут отдыхает, а несколько сотен. И никто о надвигающейся стихии не был предупрежден туроператорами, которые несут ответственность за туристов.
Вранье то,что дети были на другом уроке. Они еще выходили из класса, как обрушилась штукатурка. Многие дети все видели!!!!!!!!!!!!
Слава богу и спасибо врачам,что осталась жива...