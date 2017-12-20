В Тольятти погибла пожилая женщина, упавшая с шестого этажа

Во вторник, 19 декабря, в Тольятти примерно в 10:20, по предварительным данным, с шестого этажа дома на ул. Железнодорожной в Комсомольском районе упала женщина в возрасте около 85 лет, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Упавшая женщина скончалась. Причины ее гибели и обстоятельства случившегося устанавливаются.