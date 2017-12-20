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Происшествия

В Самаре погиб мужчина, упавший с крыши дома на Московском шоссе

САМАРА. 20 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 19 ноября, в дневное время возле одного из высотных домов по Московскому шоссе в Промышленном районе было обнаружено тело мужчины средних лет, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в СУ СК РФ по Самарской области.

Сейчас по факту случившегося проводится доследственная проверка. По предварительным данным, мужчина погиб при падении с крыши дома. Следователи не исключают, что мог иметь место суицид.

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