В Самаре погиб мужчина, упавший с крыши дома на Московском шоссе

Во вторник, 19 ноября, в дневное время возле одного из высотных домов по Московскому шоссе в Промышленном районе было обнаружено тело мужчины средних лет, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в СУ СК РФ по Самарской области.

Сейчас по факту случившегося проводится доследственная проверка. По предварительным данным, мужчина погиб при падении с крыши дома. Следователи не исключают, что мог иметь место суицид.