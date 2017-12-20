В Самаре погиб мужчина, упавший с крыши дома на Московском шоссе

Во вторник, 19 ноября, в дневное время возле одного из высотных домов по Московскому шоссе в Промышленном районе было обнаружено тело мужчины средних лет, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в СУ СК РФ по Самарской области.
Сейчас по факту случившегося проводится доследственная проверка. По предварительным данным, мужчина погиб при падении с крыши дома. Следователи не исключают, что мог иметь место суицид.
Последние комментарии
15 000 за зачет.. не слабые расценки в Медицинском. Сколько же стоит тогда экзамен?
Какая разница кем работает этот мужик? Обычное быдло, жестоко избившее несовершеннолетнего подростка.
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Какая крыша, там всё здание обрушилось (восстановлению не подлежит).
В икс-трейле? 50 (пятьдесят ящиков) с алкоголем? Он что, резиновый???