На ул. Ново-Вокзальной частично приостановлено движение транспорта из-за ремонта теплосети

В среду, 20 декабря, в 1:30 ночи специалисты "Предприятия тепловых сетей" выявили повреждение теплосети диаметром 400 мм в районе пересечения улиц Ново-Вокзальной и Юных Пионеров.

Ночью было оперативно произведено ограждение места повреждения, выведен из работы подающий трубопровод, выполнены земляные работы.

На данный момент идет демонтаж поврежденного участка теплосети. Планируется заменить один метр трубы. Управляющим компаниям района предложили перейти на резервную схему подачи тепла.

На время работ приостановлено автомобильное движение по ул. Ново-Вокзальной от ул. Ставропольской в сторону ул. Юных Пионеров.

Теплоэнергетики планируют завершить все ремонтные работы на объекте сегодня до конца рабочего дня.