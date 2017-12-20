На ул. Ново-Вокзальной частично приостановлено движение транспорта из-за ремонта теплосети

В среду, 20 декабря, в 1:30 ночи специалисты "Предприятия тепловых сетей" выявили повреждение теплосети диаметром 400 мм в районе пересечения улиц Ново-Вокзальной и Юных Пионеров.
Ночью было оперативно произведено ограждение места повреждения, выведен из работы подающий трубопровод, выполнены земляные работы.
На данный момент идет демонтаж поврежденного участка теплосети. Планируется заменить один метр трубы. Управляющим компаниям района предложили перейти на резервную схему подачи тепла.
На время работ приостановлено автомобильное движение по ул. Ново-Вокзальной от ул. Ставропольской в сторону ул. Юных Пионеров.
Теплоэнергетики планируют завершить все ремонтные работы на объекте сегодня до конца рабочего дня.
Последние комментарии
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
где её вернули?как не было воды так и нет
ну вот, хоть здесь редактор нормальный.
Розетки для гаджетов - очень актуальны. Редкая утка нынче без навигатора летает, а лебеди без смартфонов и вовсе никуда)
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.