На пересечении Московского и Ракитовского шоссе проверили светофоры

В ночь с 19 на 20 декабря с целью проверки оборудования и тестирования режима работы светофоров на пересечении Московского и Ракитовского шоссе были включены светофорные объекты. 20 декабря в 9:00 светофорные объекты были переведены в "желтый режим", сообщает областной минтранс.

Тестирование показало, что оборудование исправно, а режим светофора нуждается в корректировке. Возможно, понадобится еще несколько тестовых включений, о чем предупредят.

Запуск светофоров по постоянной схеме планируется до конца декабря. Для автомобилей всегда будет включен зеленый сигнал светофора. Для перехода пешеходов через дорогу будет установлено сенсорное вызывное устройство для включения разрешающего сигнала.

Комфортный режим светофора планируется настроить на данном участке до конца января.