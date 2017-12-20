На пересечении Московского и Ракитовского шоссе проверили светофоры

В ночь с 19 на 20 декабря с целью проверки оборудования и тестирования режима работы светофоров на пересечении Московского и Ракитовского шоссе были включены светофорные объекты. 20 декабря в 9:00 светофорные объекты были переведены в "желтый режим", сообщает областной минтранс.
Тестирование показало, что оборудование исправно, а режим светофора нуждается в корректировке. Возможно, понадобится еще несколько тестовых включений, о чем предупредят.
Запуск светофоров по постоянной схеме планируется до конца декабря. Для автомобилей всегда будет включен зеленый сигнал светофора. Для перехода пешеходов через дорогу будет установлено сенсорное вызывное устройство для включения разрешающего сигнала.
Комфортный режим светофора планируется настроить на данном участке до конца января.
Последние комментарии
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
где её вернули?как не было воды так и нет
ну вот, хоть здесь редактор нормальный.
Розетки для гаджетов - очень актуальны. Редкая утка нынче без навигатора летает, а лебеди без смартфонов и вовсе никуда)
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.