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Музеи и выставки Культура

В Самаре прошла авторская выставка ювелирных украшений братьев Глазуновых

САМАРА. 20 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На празднование дня рождения 14 декабря галерея "Вавилон" пригласила к себе в гости друзей ювелиров братьев Глазуновых. В Самаре они презентовали свои лучшие коллекции только два дня. По словам организаторов, в следующий раз познакомиться с мастерами и рассмотреть их драгоценные работы можно будет в середине марта.

В Самаре прошла авторская выставка ювелирных украшений братьев Глазуновых В Самаре прошла авторская выставка ювелирных украшений братьев Глазуновых
Фото: Юлия Рубцова

Ювелиры братья Глазуновы уже не в первый раз приезжают в Самару. Два года назад их выставка в галерее "Вавилон" имела успех у поклонников драгоценного искусства. В городе привыкли к ярмаркам-продажам и ювелирным базарам, где можно купить интересные изделия, но авторская выставка - это большая редкость.

У братьев ювелиров, помимо чарующих украшений, есть еще два момента, привлекающих внимание: первый - удивительно интересное описание работ; второй - яркий характер самих мастеров.

Характер авторов работ в ювелирном деле очень важен: вокруг украшений любят появляться легенды, а любые драгоценные камни, по мнению увлеченных людей, всегда несут какую-то энергетику. В данном случае это музыка. Когда один из братьев, Валерий, проводил мини-экскурсию по выставке, он разделил свои работы по направлениям: рок-н-ролл и "попса". Поп-музыка - это изящные цветочные композиции, обрамленные в благородные металлы. А рок-н-ролл - сложная работа с археологическими артефактами: наконечниками древних стрел, монетами царской эпохи. Один из комплектов сделан на основе фрагментов подлинной монеты времен Алексея Михайловича, отца Петра Первого. Есть серия украшений, где в металл оформлены настоящие когти и клыки животных.

В этом году у братьев появилась и большая серия, вдохновленная литературой "Рукописи не горят": из свитка появляется кот Бегемот, а на мини-страничках в форме подвески выгравированы рисунки писателей и поэтов. На выставке представлены подвеска с гравировкой текста с оригинальным почерком Джоан Роулинг, автора "Гарри Поттера"; украшения с фрагментами писем Пушкина, рисунками Лермонтова. Ювелиры сотрудничают с лермонтовским музеем-заповедником "Тарханы", который предоставил мастерам подлинники рукописей автора. Рядом - целый набор украшений с квартетом "Битлз" и текстами их песен. За ними стоят мини-бюсты литературной элиты России.

Работы мастеров обычно подчиняются материалу, а не наоборот, поэтому линии изделий выглядят весьма естественно, но при этом обладают оригинальностью природной стихии. Чаще всего они асимметричны, а камни редко обработаны до четких линий и гладких форм. Цветочные коллекции похожи на эльфийские украшения, когда живые стебли и цветы превратились в металл и камни. А от исторических коллекций просыпается воинский дух и в мысли начинают закрадываться различные легенды.

Что касается описания их работ, то, по словам мастеров, чаще всего ювелирные украшения получают истории после рождения, а иногда создаются под интересный текст. Например, кольцо с горным хрусталем и маленькими цветными сапфирами с именем "Шепелявая Ася" имеет такое описание: "Это торжествующий привет аскетичной юности, с ее юбками, перешитыми из сестринских платьев, с жвачками за ухом и сопливыми мальчиками, убегающими вдаль с клоком кудрявых волос в руках".

Подобные истории имеют практически все работы Валерия и Юрия Глазуновых.

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