В Самаре прошла авторская выставка ювелирных украшений братьев Глазуновых

На празднование дня рождения 14 декабря галерея "Вавилон" пригласила к себе в гости друзей ювелиров братьев Глазуновых. В Самаре они презентовали свои лучшие коллекции только два дня. По словам организаторов, в следующий раз познакомиться с мастерами и рассмотреть их драгоценные работы можно будет в середине марта.
Ювелиры братья Глазуновы уже не в первый раз приезжают в Самару. Два года назад их выставка в галерее "Вавилон" имела успех у поклонников драгоценного искусства. В городе привыкли к ярмаркам-продажам и ювелирным базарам, где можно купить интересные изделия, но авторская выставка - это большая редкость.
У братьев ювелиров, помимо чарующих украшений, есть еще два момента, привлекающих внимание: первый - удивительно интересное описание работ; второй - яркий характер самих мастеров.
Характер авторов работ в ювелирном деле очень важен: вокруг украшений любят появляться легенды, а любые драгоценные камни, по мнению увлеченных людей, всегда несут какую-то энергетику. В данном случае это музыка. Когда один из братьев, Валерий, проводил мини-экскурсию по выставке, он разделил свои работы по направлениям: рок-н-ролл и "попса". Поп-музыка - это изящные цветочные композиции, обрамленные в благородные металлы. А рок-н-ролл - сложная работа с археологическими артефактами: наконечниками древних стрел, монетами царской эпохи. Один из комплектов сделан на основе фрагментов подлинной монеты времен Алексея Михайловича, отца Петра Первого. Есть серия украшений, где в металл оформлены настоящие когти и клыки животных.
В этом году у братьев появилась и большая серия, вдохновленная литературой "Рукописи не горят": из свитка появляется кот Бегемот, а на мини-страничках в форме подвески выгравированы рисунки писателей и поэтов. На выставке представлены подвеска с гравировкой текста с оригинальным почерком Джоан Роулинг, автора "Гарри Поттера"; украшения с фрагментами писем Пушкина, рисунками Лермонтова. Ювелиры сотрудничают с лермонтовским музеем-заповедником "Тарханы", который предоставил мастерам подлинники рукописей автора. Рядом - целый набор украшений с квартетом "Битлз" и текстами их песен. За ними стоят мини-бюсты литературной элиты России.
Работы мастеров обычно подчиняются материалу, а не наоборот, поэтому линии изделий выглядят весьма естественно, но при этом обладают оригинальностью природной стихии. Чаще всего они асимметричны, а камни редко обработаны до четких линий и гладких форм. Цветочные коллекции похожи на эльфийские украшения, когда живые стебли и цветы превратились в металл и камни. А от исторических коллекций просыпается воинский дух и в мысли начинают закрадываться различные легенды.
Что касается описания их работ, то, по словам мастеров, чаще всего ювелирные украшения получают истории после рождения, а иногда создаются под интересный текст. Например, кольцо с горным хрусталем и маленькими цветными сапфирами с именем "Шепелявая Ася" имеет такое описание: "Это торжествующий привет аскетичной юности, с ее юбками, перешитыми из сестринских платьев, с жвачками за ухом и сопливыми мальчиками, убегающими вдаль с клоком кудрявых волос в руках".
Подобные истории имеют практически все работы Валерия и Юрия Глазуновых.
Последние комментарии
Красотища. Была недавно в Киеве на ювелирной выставке - Злато.юа покорили - ооочень много экспонатов очень красивых
Хороший художник и достойные работы!
Полезное мероприятие, думаю найдет отзыв среди самарцев)
Молодца, Никас! Как всегда улыбнул)
Знаковое мероприятие для Самары. Жалко, что мало осталось от Казарм Александрийского гусарского полка. Но это уже другая история и другие персоналии(