В Самаре прошли предпоказы новогодней кинокомедии "Елки Новые"

В российский прокат 21 декабря выходит комедия "Елки Новые" - продолжение популярной новогодней кинофраншизы "Елки". В Самаре 20 декабря состоялись предпоказы.

Кажется, это уже стало традиций - премьера "Елок" в завершение уходящего года/: "Елки", "Елки 2", и далее по возрастанию. Но после шестых, когда уж никто и не думал, на экраны выходят "Елки Новые". В Самаре прошли предпремьерные показы, представлять которые приехал исполнитель одной из главных ролей Даниил Вахрушев.

Один из первых вопросов, который задали Даниилу Вахрушеву, - почему "Новые". "После шестых "Елок" команда решила серьезно подсобраться и сделать не просто веселую кинокомедию, но хорошее событийное кино, - рассказал молодой актер. - В нашем фильме можно не только посмеяться, но и поплакать, попереживать".

В этом году к команде создателей "Елок" в статусе креативного продюсера, сценариста и режиссера присоединился Жора Крыжовников ("Горько!", "Горько! 2", "Самый лучший день"), изменился и актерский состав. Неизменными остались герои Ивана Урганта и Сергея Светлакова, но их дружба на этот раз чуть было не разрушилась в новелле "Погорельцы".

"Новые Елки" состоят из пяти историй. Помимо "Погорельцев", это "Мама" (с Екатериной Климовой, Андреем Бурковским и Сергеем Пускепалисом), "Врач" (с Антоном Богдановым, Валентиной Мазуниной, и Анфисой Черных). Четвертая новелла - "Беременная Снегурочка" с Юлией Александровой и Таисией Вилковой в главных ролях. Героиня Юлии Александровой в последние предновогодние часы спешит в семьи - поздравить с Новым годом.

Даниил Вахрушев снялся в новелле "Сосны", где сыграл подростка-хипстера, в жизни которого нежданно-негаданно прямо накануне Нового года появляется дядя Юра, претендующий на роль отчима. Первая их встреча сразу же оборачивается конфликтом. Роль дяди Юры исполнил известный актер и телеведущий Дмитрий Нагиев, представ на этот раз в образе хамоватого персонажа, напоминающего прапорщика Задова, с которого когда-то и начиналось звездное восхождение артиста. Вместе с этим самым дядей Юрой и отправляется герой Даниила в лес за елкой. Надо ли рассказывать, какие испытания ждут героев в зимнем лесу? Они горели, тонули в проруби, мерзли... Ну, и, конечно, находясь в таких экстремальных условиях, пытались понять друг друга. Кстати, съемки зимней истории, как рассказал Даниил Вахрушев, проходили в сентябре, с искусственным снегом, и длились всего три дня.

Что касается работы с Нагиевым, то для молодого актера это уже не первый опыт. Началом их дружбы стал сериал "Физрук", в котором Даниил исполнял роль старшеклассника Вали.

"Я ужасно волновался на съемках первого сезона, - рассказал Даниил, - но теперь мы уже встречаемся как старые боевые товарищи. Я многому у него научился, в том числе профессиональным вещам, он - хороший человек и великолепный артист".

На вопрос, приходилось ли самому Даниилу когда-нибудь ходить за елкой в лес, он рассказал, что сам родом из небольшого города Котлас Архангельской области и лес там был буквально в пятнадцати минутах ходьбы от дома.

"Когда я был маленьким, конечно, ходили, - поделился воспоминаниями актер. - А потом стали украшать искусственную елку, потому что это бережет наши нервы и деревья".

События новеллы "Сосны" происходят где-то в Тюменской области. В целом же действие картины традиционно разворачивается в разных городах России - от Москвы до самых до окраин. По сложившейся традиции, в фильме, пройдя конкурс "Это наши елки", снялись обычные жители страны, на этот раз из Ростова-на-Дону, Воронежа, Тулы и, кстати, семья Логиновых из Самары. Наши земляки появляются в истории Снегурочки.