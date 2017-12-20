В Самаре прошли предпоказы новогодней кинокомедии "Елки Новые"

В российский прокат 21 декабря выходит комедия "Елки Новые" - продолжение популярной новогодней кинофраншизы "Елки". В Самаре 20 декабря состоялись предпоказы.
Кажется, это уже стало традиций - премьера "Елок" в завершение уходящего года/: "Елки", "Елки 2", и далее по возрастанию. Но после шестых, когда уж никто и не думал, на экраны выходят "Елки Новые". В Самаре прошли предпремьерные показы, представлять которые приехал исполнитель одной из главных ролей Даниил Вахрушев.
Один из первых вопросов, который задали Даниилу Вахрушеву, - почему "Новые". "После шестых "Елок" команда решила серьезно подсобраться и сделать не просто веселую кинокомедию, но хорошее событийное кино, - рассказал молодой актер. - В нашем фильме можно не только посмеяться, но и поплакать, попереживать".
В этом году к команде создателей "Елок" в статусе креативного продюсера, сценариста и режиссера присоединился Жора Крыжовников ("Горько!", "Горько! 2", "Самый лучший день"), изменился и актерский состав. Неизменными остались герои Ивана Урганта и Сергея Светлакова, но их дружба на этот раз чуть было не разрушилась в новелле "Погорельцы".
"Новые Елки" состоят из пяти историй. Помимо "Погорельцев", это "Мама" (с Екатериной Климовой, Андреем Бурковским и Сергеем Пускепалисом), "Врач" (с Антоном Богдановым, Валентиной Мазуниной, и Анфисой Черных). Четвертая новелла - "Беременная Снегурочка" с Юлией Александровой и Таисией Вилковой в главных ролях. Героиня Юлии Александровой в последние предновогодние часы спешит в семьи - поздравить с Новым годом.
Даниил Вахрушев снялся в новелле "Сосны", где сыграл подростка-хипстера, в жизни которого нежданно-негаданно прямо накануне Нового года появляется дядя Юра, претендующий на роль отчима. Первая их встреча сразу же оборачивается конфликтом. Роль дяди Юры исполнил известный актер и телеведущий Дмитрий Нагиев, представ на этот раз в образе хамоватого персонажа, напоминающего прапорщика Задова, с которого когда-то и начиналось звездное восхождение артиста. Вместе с этим самым дядей Юрой и отправляется герой Даниила в лес за елкой. Надо ли рассказывать, какие испытания ждут героев в зимнем лесу? Они горели, тонули в проруби, мерзли... Ну, и, конечно, находясь в таких экстремальных условиях, пытались понять друг друга. Кстати, съемки зимней истории, как рассказал Даниил Вахрушев, проходили в сентябре, с искусственным снегом, и длились всего три дня.
Что касается работы с Нагиевым, то для молодого актера это уже не первый опыт. Началом их дружбы стал сериал "Физрук", в котором Даниил исполнял роль старшеклассника Вали.
"Я ужасно волновался на съемках первого сезона, - рассказал Даниил, - но теперь мы уже встречаемся как старые боевые товарищи. Я многому у него научился, в том числе профессиональным вещам, он - хороший человек и великолепный артист".
На вопрос, приходилось ли самому Даниилу когда-нибудь ходить за елкой в лес, он рассказал, что сам родом из небольшого города Котлас Архангельской области и лес там был буквально в пятнадцати минутах ходьбы от дома.
"Когда я был маленьким, конечно, ходили, - поделился воспоминаниями актер. - А потом стали украшать искусственную елку, потому что это бережет наши нервы и деревья".
События новеллы "Сосны" происходят где-то в Тюменской области. В целом же действие картины традиционно разворачивается в разных городах России - от Москвы до самых до окраин. По сложившейся традиции, в фильме, пройдя конкурс "Это наши елки", снялись обычные жители страны, на этот раз из Ростова-на-Дону, Воронежа, Тулы и, кстати, семья Логиновых из Самары. Наши земляки появляются в истории Снегурочки.
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?