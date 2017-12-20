Пристань "Октябрьский спуск" в Самаре оторвало от берега и протащило по течению 50 метров

В среду, 20 декабря, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что пристань "Октябрьский спуск", находившуюся на спуске ул. Лейтенанта Шмидта в Самаре, оторвало от берега и протащило 50 м по течению, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МЧС России по Самарской области.
По предварительным данным, пристань сдвинулась потому, что не выдержали два из четырех удерживавших ее тросов.
Как сообщают в чрезвычайной службе, сейчас на месте происшествия работают представители Самарского речного пассажирского предприятия, которые закрепляют ее к берегу на том месте, где она остановилась.
Последние комментарии
Какая крыша, там всё здание обрушилось (восстановлению не подлежит).
Славбогу, что ошибочно. А то, ох как страшно было, ох как страшно.
Не несколько человек тут отдыхает, а несколько сотен. И никто о надвигающейся стихии не был предупрежден туроператорами, которые несут ответственность за туристов.
Вранье то,что дети были на другом уроке. Они еще выходили из класса, как обрушилась штукатурка. Многие дети все видели!!!!!!!!!!!!
Слава богу и спасибо врачам,что осталась жива...