Пристань "Октябрьский спуск" в Самаре оторвало от берега и протащило по течению 50 метров

В среду, 20 декабря, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что пристань "Октябрьский спуск", находившуюся на спуске ул. Лейтенанта Шмидта в Самаре, оторвало от берега и протащило 50 м по течению, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МЧС России по Самарской области.

По предварительным данным, пристань сдвинулась потому, что не выдержали два из четырех удерживавших ее тросов.

Как сообщают в чрезвычайной службе, сейчас на месте происшествия работают представители Самарского речного пассажирского предприятия, которые закрепляют ее к берегу на том месте, где она остановилась.