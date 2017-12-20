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Олимпийские Спорт

Екатерина Зиронова завоевала "золото" первенства России по настольному теннису

ЧЕБОКСАРЫ. 20 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Чебоксарах завершилось молодежное первенство страны среди теннисистов до 22 лет. В нем участвовало более 120 спортсменов из 21 региона страны. Медали соревнований завоевали спортсмены Самарской области.

В женском парном разряде Екатерина Зиронова, выступая вместе с Анной Красиковой из Москвы, завоевала золотую медаль.

В мужском парном разряде самарские спортсмены Лев Волин и Егор Овчинников получили бронзовые награды.

Команда девушек Самарской области (Валерия Щербатых, Екатерина Зиронова, Виктория Кандыбина, Валерия Кудинова, Валерия Емельянова) стала серебряным призером.

В личных соревнованиях лучшеми из девушек были Екатерина Зиронова (6-е место), Валерия Емельянова (15-е место), Виктория Кандыбина (31-е место), Валерия Кудинова (39-е место).

В личных соревнованиях у мужчин лучшим стал Лев Волин (14-е место), Егор Овчинников занял 22-е место, Иван Ненашев - 32-е, Михаил Ефимов - 36-е место, сообщает министерство спорта Самарской области.

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Последние комментарии

Pэн Иванов 16 декабря 2017 08:58 В Тольятти состоятся VII всероссийские соревнования по каратэ "Кубок Дружбы"

Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия

Franki Tignes 12 декабря 2017 05:19 В Самаре будет построен крытый каток для конькобежного спорта

И где это всё?????!!?????

Антон Овчинников 04 декабря 2014 08:09 В губернии появилась областная Федерация керлинга

детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны

Michael Fedorov 15 октября 2014 09:41 Самарский ходок Юрий Андронов попался на допинге

Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!

Иванов Александр 21 мая 2014 18:09 Анастасия Павлюченкова покидает турнир в Штутгарте

И слава богу! По крайней мере Шарапова не высказывалась плохо о Самаре, как эта толстуха.

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