Екатерина Зиронова завоевала "золото" первенства России по настольному теннису

В Чебоксарах завершилось молодежное первенство страны среди теннисистов до 22 лет. В нем участвовало более 120 спортсменов из 21 региона страны. Медали соревнований завоевали спортсмены Самарской области.

В женском парном разряде Екатерина Зиронова, выступая вместе с Анной Красиковой из Москвы, завоевала золотую медаль. В мужском парном разряде самарские спортсмены Лев Волин и Егор Овчинников получили бронзовые награды. Команда девушек Самарской области (Валерия Щербатых, Екатерина Зиронова, Виктория Кандыбина, Валерия Кудинова, Валерия Емельянова) стала серебряным призером. В личных соревнованиях лучшеми из девушек были Екатерина Зиронова (6-е место), Валерия Емельянова (15-е место), Виктория Кандыбина (31-е место), Валерия Кудинова (39-е место). В личных соревнованиях у мужчин лучшим стал Лев Волин (14-е место), Егор Овчинников занял 22-е место, Иван Ненашев - 32-е, Михаил Ефимов - 36-е место, сообщает министерство спорта Самарской области.