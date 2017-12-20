На следующей неделе Самарская губдума может смягчить ограничения на продажу алкоголя

В следующий вторник, 26 декабря, на заседании Самарской губернской думы планируется рассмотреть вопрос о смягчении антиалкогольного законодательства в регионе. Об этом Волга Ньюс рассказал председатель комитета по промышленности, предпринимательству и торговле губдумы Вячеслав Малеев.

Депутаты по итогам профильного комитета решили рекомендовать думе внести поправки в действующее региональное законодательство и разрешить продажу алкоголя в Самарской области с 10:00 до 23:00. Дополнительные ограничения на розничную продажу спиртного, действующие в воскресенье, предлагается отменить, а безалкогольными оставить только два дня из пяти - 1 июня и 1 сентября.

В настоящее время в Самарской области действуют более жесткие ограничения на продажу алкоголя, нежели предусматривает федеральное законодательство. Так, в регионе продажа алкоголя разрешена с 10:00 до 22:00 с понедельника по субботу, в воскресенье - с 10:00 до 17:00. Кроме того, установлен полный запрет на продажу алкогольной продукции на пять праздничных дней - День защиты детей (1 июня), День знаний (1 сентября), День российского студенчества (25 января), День молодежи (27 июня) и Международный день студента (17 ноября).

"Мы шаг за шагом приводим ситуацию в регионе к федеральным нормам, которые имеют немного другой по времени календарь продаж алкоголя в розницу", - пояснил Вячеслав Малеев.

Напомним, федеральный закон разрешает продажу спиртного с 8:00 до 23:00 ежедневно.

"В основе предлагаемых поправок - борьба с нелегальным алкоголем и приведение регионального законодательства к федеральным нормам", - подчеркнул Вячеслав Малеев.

Так, он рассказал, что, по оценкам депутатов, в течение последних нескольких лет произошло резкое увеличение продажи нелегального алкоголя, а также фактов отравления им, в том числе приведших к летальному исходу.

"В 2014 году летальный исход имели 36 отравлений алкоголем, в 2015 году 208 человек погибло от отравлений, в 2016 году - 336", - рассказал Вячеслав Малеев.