На следующей неделе Самарская губдума может смягчить ограничения на продажу алкоголя

В следующий вторник, 26 декабря, на заседании Самарской губернской думы планируется рассмотреть вопрос о смягчении антиалкогольного законодательства в регионе. Об этом Волга Ньюс рассказал председатель комитета по промышленности, предпринимательству и торговле губдумы Вячеслав Малеев.
Депутаты по итогам профильного комитета решили рекомендовать думе внести поправки в действующее региональное законодательство и разрешить продажу алкоголя в Самарской области с 10:00 до 23:00. Дополнительные ограничения на розничную продажу спиртного, действующие в воскресенье, предлагается отменить, а безалкогольными оставить только два дня из пяти - 1 июня и 1 сентября.
В настоящее время в Самарской области действуют более жесткие ограничения на продажу алкоголя, нежели предусматривает федеральное законодательство. Так, в регионе продажа алкоголя разрешена с 10:00 до 22:00 с понедельника по субботу, в воскресенье - с 10:00 до 17:00. Кроме того, установлен полный запрет на продажу алкогольной продукции на пять праздничных дней - День защиты детей (1 июня), День знаний (1 сентября), День российского студенчества (25 января), День молодежи (27 июня) и Международный день студента (17 ноября).
"Мы шаг за шагом приводим ситуацию в регионе к федеральным нормам, которые имеют немного другой по времени календарь продаж алкоголя в розницу", - пояснил Вячеслав Малеев.
Напомним, федеральный закон разрешает продажу спиртного с 8:00 до 23:00 ежедневно.
"В основе предлагаемых поправок - борьба с нелегальным алкоголем и приведение регионального законодательства к федеральным нормам", - подчеркнул Вячеслав Малеев.
Так, он рассказал, что, по оценкам депутатов, в течение последних нескольких лет произошло резкое увеличение продажи нелегального алкоголя, а также фактов отравления им, в том числе приведших к летальному исходу.
"В 2014 году летальный исход имели 36 отравлений алкоголем, в 2015 году 208 человек погибло от отравлений, в 2016 году - 336", - рассказал Вячеслав Малеев.
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Массовое индустриальное производство сыграло великую роль в истории - оно позволило одеть. обуть и накормить миллионы людей. Постиндустриальная экономика возникает в обществе, в котором, как сказал один американский гуру бизнеса, уже есть по курице в каждом холодильнике и по машине в каждом гараже. В России пока не так. Однако новые тенденции и явления у нас тоже проявляются. В стране появились потребности иметь индивидуальные вещи ручной работы. Но как старый заядлый рукодельник и хлебопек одновременно я знаю, что такие потребности есть, но желания оплачивать такие вещи по цене индивидуальных - нет. При покупке этих уникальных вещичек народ у нас стремится заплатить мастеру, их сотворившему, такую же цену, как за штуку аналогичного товара, выпущенного тиражом полмиллиона. Поэтому у нас это пока находится в зачаточном состоянии.
Уважаемый Андрей, вы так тщательно подошли к теоретической части моего интервью, что я должен ответить развернуто. Во-первых, вы совершенно справедливо отметили, что теория прибавочной стоимости требует переосмысления в связи с информационной технологической революцией. А ведь эта теория и является главным элементом экономической модели Маркса. При этом сама категория прибавочной стоимости соответствует условиям индустриальной эпохи, с ее сравнительно большой долей человеческого труда, с ее крупносерийным производством. А в постиндустриальной экономике главными становятся факторы не производства, а генерирования добавленной стоимости. Это совершенно иная категория, которая позволяет полностью учесть не только вклад современного «умного» оборудования в стоимость конечного товара, но и отсутствие капиталистической эксплуатации в индивидуальных и малых предприятиях, где собственник и работник совпадают в одном лице. Далее, индустриальный товар принципиально отличается от постиндустриального. Первый ориентирован на интересы серийного производства, то есть крупного капитала. В индустриальную эпоху потребителя фактически принуждали к покупке стандартных товаров (при этом идеологи индустрии заявляли об обратном – об обществе потребителей). Постиндустриальный товар, напротив, более ориентирован на запросы потребителя, что позволяет резко увеличить прибавленную стоимость. Причем в постиндустриальном секторе более 75% добавленной стоимости будут генерировать не товары в узком, материальном смысле, а услуги. Естественно, в постиндустриальной экономике останется индустриальное производство тех товаров, которые не требуют учета потребительских предпочтений в каждой единице товара: от нефти до туалетной бумаги. Однако важнейшим товаром будет высокотехнологичный постиндустриальный. Далее, в индустрии труд, даже умственный, это в основном монотонный процесс. Постиндустриальный труд – это всегда творческий процесс. В индустриальную эпоху рабочая сила работала фактически по принуждению: работай или умрешь в нищете. Однако творчества по принуждению не бывает, а без творчества нет идей и, следовательно, нет главного фактора постиндустрии. Потому сегодня человеческий капитал это не только образование, но и добровольная, сознательная, самостоятельная производительная деятельность. Еще одной важной чертой индустриального общества по Марксу являлось отчуждение рабочей силы от средств производства, которые принадлежали капиталисту. В постиндустриальных отраслях человеческий капитал либо владеет средствами производства, либо полностью ими распоряжается (в форме лизинга, например). Сочетание вышеперечисленных явлений и приводит к тому, что основной организационной формой постиндустриальных отраслей станут новые ремесленники, малые и средние предприятия. Не крупный капитал. Теперь собственно о самом капитале. Это средства производства и средства обращения, находящиеся в собственности одного капиталиста (акционеров одного предприятия). А денежный поток – это макроэкономическое понятие, характеризующее способность общества быстро обеспечить финансирование экономически эффективных идей. В постиндустриальной экономике имеет значение не размер (степень концентрации) отдельно взятого капитала, а плотность, гибкость и доступность денежного потока. И здесь большое значение приобретают общественно-государственные институты, поскольку «естественные» индустриальные механизмы перераспределения общественных ресурсов (конкуренция, банковская система, фондовые биржи и проч.) не способны обеспечить денежный поток, необходимый для новой экономики. Ну и в завершение о земле. Действительно, природные ресурсы всегда будут необходимы для экономики. Но их роль в генерировании добавленной стоимости будет постоянно снижаться.
Ну да, как же по старику Марксу не пройтись. Лично я не вижу оснований списывать основные факторы капиталистического производства – землю, труд, капитал. Постиндустриальная экономика, как и индустриальная – это товарное производство, что является основным признаком капиталистического способа производства. Земля, то есть природные ресурсы, никогда не потеряет своего значения. Товар невозможно создать из ничего: закон сохранения массы не позволит. Денежный поток это капитал в денежной форме, который затем превращается в средства производства и в заработную плату – для покупки рабочей силы. Изменились количественные показатели: технологии действительно позволяют уменьшить объем капитала, необходимого для организации и развития дела. Однако принципиальная природа капитала осталась прежней. Наконец, труд – осуществляется и будет осуществляться в виде затраты рабочей силы. В свою очередь, рабочая сила это совокупность способностей, знаний и навыков, которые человек использует в своей деятельности. Согласно Марксу, этот фактор производства был важнейшим всегда, а не только в постиндустриальной экономике. Доходы рабочей силы в капиталистическом обществе определяются не размером произведенной добавочной стоимости, а минимальным уровнем жизни, необходимым для воспроизводства такой рабочей силы. Для собственных граждан (не для гастарбайтеров) развитые капиталистические экономики предпочитают оставлять наиболее передовые и доходные рабочие места и/или способы самозанятости. Эта наиболее квалифицированная, привилегированная часть рабочей силы требует для своего воспроизводства значительных прямых (на зарплату/доходы) и косвенных расходов (на образование и медицину). Кроме того, различные социальные группы сумели создать общественные институты, способные лоббировать их интересы. Именно жесткое сопротивление значительной части общества (студенты, рабочие, мелкие и средние собственники) поползновениям крупного капитала обеспечивает постоянный рост их реальных доходов и мирное (без революций) развитие капиталистических стран. Все новомодные теории о человеческом капитале лишь маскируют это противостояние, выдавая его результаты за добровольную и целенаправленную «гуманистическую» политику государства. На мой взгляд, постиндустриальные процессы требуют переосмысления не факторов производства, а теории прибавочной стоимости и ее распределения в капиталистическом обществе. Во-первых, в связи с исчезновением массового рабочего класса и появлением класса мелких и средних собственников. Во-вторых, в связи с развитием искусственного интеллекта и оборудования, способного к воспроизводству (роботы, производящие роботов), в результате чего средства производства приобретут основные экономические черты живой рабочей силы.
КЛОУНы,уже не знают,чем заняться...за что только такие зарплаты полуют???