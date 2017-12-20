Капитан теплохода "Буря" из Сызрани заплатит штраф за перевозку людей с нарушением требований безопасности

Сызранский городской суд назначил капитану теплохода "Буря" судебный штраф 10 тыс. руб. за перевозку людей по Волге на судне с превышением его пассажировместимости, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.
По данным надзорного ведомства, было установлено, что во время речной прогулки на борту теплохода было 103 пассажира, в том числе 33 несовершеннолетних. А максимальная пассажировместимость судна составляет 97 человек. Кроме того, на теплоходе не было необходимого количества спасительных средств на всех перевозимых пассажиров.
В отношении капитана возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Расследование находилось на постоянном контроле Сызранской транспортной прокуратуры.
В итоге капитана признали виновным, но в связи с тем, что он полностью признал вину и к уголовной ответственности привлекается впервые, суд уголовное дело прекратил и принял решение о применении в его отношении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа 10 тыс. рублей.
Последние комментарии
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
где её вернули?как не было воды так и нет
ну вот, хоть здесь редактор нормальный.
Розетки для гаджетов - очень актуальны. Редкая утка нынче без навигатора летает, а лебеди без смартфонов и вовсе никуда)
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.