Капитан теплохода "Буря" из Сызрани заплатит штраф за перевозку людей с нарушением требований безопасности

Сызранский городской суд назначил капитану теплохода "Буря" судебный штраф 10 тыс. руб. за перевозку людей по Волге на судне с превышением его пассажировместимости, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

По данным надзорного ведомства, было установлено, что во время речной прогулки на борту теплохода было 103 пассажира, в том числе 33 несовершеннолетних. А максимальная пассажировместимость судна составляет 97 человек. Кроме того, на теплоходе не было необходимого количества спасительных средств на всех перевозимых пассажиров.

В отношении капитана возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Расследование находилось на постоянном контроле Сызранской транспортной прокуратуры.

В итоге капитана признали виновным, но в связи с тем, что он полностью признал вину и к уголовной ответственности привлекается впервые, суд уголовное дело прекратил и принял решение о применении в его отношении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа 10 тыс. рублей.