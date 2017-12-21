Прокуратура Ульяновской области знакомится с делом о недоливе бензина с помощью "жучков" на АЗС в Самаре

Уголовное дело о недоливе бензина с помощью чипов на АЗС в Самаре поступило для принятия решения в прокуратуру Ульяновской области, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в данной надзорной инстанции.

В прокуратуре Ульяновской области также пояснили, что прокуратура может отправить уголовное дело на доработку в следственный орган либо утвердит обвинительное заключение, и тогда дело направят для рассмотрения в суд Самарской области и уже там решится, в каком суде будет проходить процесс. Решение по вопросу того, кто станет представлять сторону государственного обвинения на процессе, примет прокуратура Самарской области.

Напомним, следствие велось в ГСУ ГУ МВД России по Самарской области. Обвинения в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ), предъявили экс-заместителю гендиректора по розничным продажам АО "Самаранефтепродукт" Сергею Юдину, бывшему замдиректора по производству Кряжского филиала ООО "Самара-Терминал" Константину Салко и территориальным руководителям автозаправочных комплексов Владимиру Чуфистову, Игорю Петрушину и его жене Ольге Клиентовой.

По версии следствия, с их ведома на некоторых АЗС были установлены аппараты с измененным программным обеспечением, которое показывало клиенту, что ему "налили" столько топлива, сколько он оплатил, а по факту - меньше. В сговоре с территориальными руководителями автозаправочных комплексов Клиентовой, Петрушиным и Чуфистовым уличили одного из руководителей нефтебазы, поставлявшей топливо (замдиректора по производству Кряжского филиала "Самара-Терминала" Константина Салко) и столичного топ-менеджера нефтяной компании, экс-заместителя гендиректора по розничным продажам "Самаранефтепродукта" Сергея Юдина.

По окончании следствия дело поступило в суд Октябрьского района Самары. Его начали рассматривать в августе 2016 г., тогда в нем насчитывалось 750 потерпевших и ущерб составлял более 6,7 млн рублей.

Однако в числе потерпевших оказалась прокуратура Самарской области, чьи водители также заправлялись на заправках, где было установлено измененное программное обеспечение. Из обвинительного заключения следовало, что прокуратуре Самарской области причинен материальный ущерб 7287,25 рублей.

В связи с этим понесшая ущерб прокуратура Самарской области утверждать обвинительное заключение не могла. В итоге 31 января 2017 г. суд Октябрьского района Самары постановил вернуть уголовное дело прокурору Самарской области для устранения нарушений.

Прокуратура пыталась оспорить это решение в Самарском областном суде, но не добилась успеха.

В итоге дело поступило для изучения и принятия решения в прокуратуру Ульяновской области.