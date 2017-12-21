Приговор экс-военкому Попову, осужденному за взятки, отменили

Кассационная коллегия Самарского областного суда отменила приговор бывшему военкому Тольятти Игорю Попову.

Напомним, Игоря Попова задержали в его кабинете 8 июля 2015 года. По данным следствия, он вымогал 10 млн руб. у подчиненного Евгения Лисянского за общее покровительство по службе, но потом снизил сумму до 2 млн рублей. Посредником в переговорах, по версии следствия, выступал Николай Ксенофонтов.

20 декабря 2016 г. Автозаводский районный суд Тольятти признал Попова виновным в получении взятки в особо крупном размере и приговорил к девяти годам в колонии строгого режима и штрафу 100 млн руб., а Николая Ксенофонтова - виновным в посредничестве в получении взятки в особо крупном размере, за что ему назначили четыре года в колонии строгого режима без штрафа.

В апреле 2017 г. апелляционная инстанция приговор оставила в силе, лишь снизив сумму штрафа Попову со 100 млн руб. до 5 миллионов.

Однако адвокаты Попова пошли дальше, вплоть до Верховного Суда, и в итоге добились своего: 20 декабря кассационная инстанция Самарского областного суда отменила приговор и направила дело на новое рассмотрение в Автозаводский районный суд Тольятти, но в ином составе суда.

Как сообщил адвокат Попова Вячеслав Земчихин, этого удалось добиться, в том числе, благодаря записи с видеорегистратора, стоявшего в кабинете Попова, где видно, как оперативники в штатском крутятся вокруг открытого портфеля Попова, после чего один из них заслоняет камеру спиной, а второй в это время что-то делает. Из того же портфеля впоследствии изъяли меченые купюры.

Сторона защиты до последнего настаивала на том, что деньги Попову подбросили как раз в тот момент. Верховный Суд, до которого дошли жалобы адвокатов, согласился, что странно в основе обвинительного приговора использовать показания тех самых оперативников, которые были прямо заинтересованы в таком исходе дела.

По словам Земчихина, Игорю Попову изменили меру пресечения на домашний арест, так что новогодние праздники он, скорее всего, проведет уже дома.