Приговор экс-военкому Попову, осужденному за взятки, отменили

Кассационная коллегия Самарского областного суда отменила приговор бывшему военкому Тольятти Игорю Попову.
Напомним, Игоря Попова задержали в его кабинете 8 июля 2015 года. По данным следствия, он вымогал 10 млн руб. у подчиненного Евгения Лисянского за общее покровительство по службе, но потом снизил сумму до 2 млн рублей. Посредником в переговорах, по версии следствия, выступал Николай Ксенофонтов.
20 декабря 2016 г. Автозаводский районный суд Тольятти признал Попова виновным в получении взятки в особо крупном размере и приговорил к девяти годам в колонии строгого режима и штрафу 100 млн руб., а Николая Ксенофонтова - виновным в посредничестве в получении взятки в особо крупном размере, за что ему назначили четыре года в колонии строгого режима без штрафа.
В апреле 2017 г. апелляционная инстанция приговор оставила в силе, лишь снизив сумму штрафа Попову со 100 млн руб. до 5 миллионов.
Однако адвокаты Попова пошли дальше, вплоть до Верховного Суда, и в итоге добились своего: 20 декабря кассационная инстанция Самарского областного суда отменила приговор и направила дело на новое рассмотрение в Автозаводский районный суд Тольятти, но в ином составе суда.
Как сообщил адвокат Попова Вячеслав Земчихин, этого удалось добиться, в том числе, благодаря записи с видеорегистратора, стоявшего в кабинете Попова, где видно, как оперативники в штатском крутятся вокруг открытого портфеля Попова, после чего один из них заслоняет камеру спиной, а второй в это время что-то делает. Из того же портфеля впоследствии изъяли меченые купюры.
Сторона защиты до последнего настаивала на том, что деньги Попову подбросили как раз в тот момент. Верховный Суд, до которого дошли жалобы адвокатов, согласился, что странно в основе обвинительного приговора использовать показания тех самых оперативников, которые были прямо заинтересованы в таком исходе дела.
По словам Земчихина, Игорю Попову изменили меру пресечения на домашний арест, так что новогодние праздники он, скорее всего, проведет уже дома.
Последние комментарии
15 000 за зачет.. не слабые расценки в Медицинском. Сколько же стоит тогда экзамен?
Ну а пенсионные удостоверения килограммами в самаре продают типа фсб не знает, и не только в самаре по всей стране )))) по 300тыс , задолбали фазана лепить народу
Бессовестная! Как можно обманывать пожилых людей?? У них итак нет денег, последние накопления снимают, а она еще и обворовывала этих несчастных людей. Надеюсь ее осудят всё-таки. Такие поступки нельзя оставлять безнаказанными.
Такие новокуйбышевские судьи, которые оскорбляют граждан, фальсифицируют документы, искажают материалы дела, постоянно врут, выносят заведомо неправосудные судебные акты (Алексей Сорокин) не вправе не только кого-то судить, но и заходить на порог здания суда.
Присоединяюсь к просьбе! Да будет так!