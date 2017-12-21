16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Молодая жительница Чапаевска "заказала" отчима знакомому и подростку Убийство кошки кинологом МВД оценили в 20 тыс. рублей Приговор экс-военкому Попову, осужденному за взятки, отменили Организатор финансовых пирамид не смог добиться условно-досрочного освобождения Подозреваемый в организации налета на квартиру в Промышленном районе был гражданским мужем соседки

Суды Происшествия

Приговор экс-военкому Попову, осужденному за взятки, отменили

САМАРА. 21 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 1242
Версия для печати

Кассационная коллегия Самарского областного суда отменила приговор бывшему военкому Тольятти Игорю Попову.

Фото: Ксения Штефан

Напомним, Игоря Попова задержали в его кабинете 8 июля 2015 года. По данным следствия, он вымогал 10 млн руб. у подчиненного Евгения Лисянского за общее покровительство по службе, но потом снизил сумму до 2 млн рублей. Посредником в переговорах, по версии следствия, выступал Николай Ксенофонтов.

20 декабря 2016 г. Автозаводский районный суд Тольятти признал Попова виновным в получении взятки в особо крупном размере и приговорил к девяти годам в колонии строгого режима и штрафу 100 млн руб., а Николая Ксенофонтова - виновным в посредничестве в получении взятки в особо крупном размере, за что ему назначили четыре года в колонии строгого режима без штрафа.

В апреле 2017 г. апелляционная инстанция приговор оставила в силе, лишь снизив сумму штрафа Попову со 100 млн руб. до 5 миллионов.

Однако адвокаты Попова пошли дальше, вплоть до Верховного Суда, и в итоге добились своего: 20 декабря кассационная инстанция Самарского областного суда отменила приговор и направила дело на новое рассмотрение в Автозаводский районный суд Тольятти, но в ином составе суда.

Как сообщил адвокат Попова Вячеслав Земчихин, этого удалось добиться, в том числе, благодаря записи с видеорегистратора, стоявшего в кабинете Попова, где видно, как оперативники в штатском крутятся вокруг открытого портфеля Попова, после чего один из них заслоняет камеру спиной, а второй в это время что-то делает. Из того же портфеля впоследствии изъяли меченые купюры.

Сторона защиты до последнего настаивала на том, что деньги Попову подбросили как раз в тот момент. Верховный Суд, до которого дошли жалобы адвокатов, согласился, что странно в основе обвинительного приговора использовать показания тех самых оперативников, которые были прямо заинтересованы в таком исходе дела.

По словам Земчихина, Игорю Попову изменили меру пресечения на домашний арест, так что новогодние праздники он, скорее всего, проведет уже дома.

Гид потребителя

Последние комментарии

Игорь Нефедов 18 декабря 2017 06:39 Экс-доцента СамГМУ приговорили к четырем годам в колонии и штрафу за получение взяток от студентов

15 000 за зачет.. не слабые расценки в Медицинском. Сколько же стоит тогда экзамен?

Волколис Кусачкин 10 октября 2017 08:25 В Самаре разоблачили более 100 лжечернобыльцев

Ну а пенсионные удостоверения килограммами в самаре продают типа фсб не знает, и не только в самаре по всей стране )))) по 300тыс , задолбали фазана лепить народу

Елизавета Талызинa 09 октября 2017 06:17 В Сызрани сотрудница Сбербанка присваивала деньги пожилых клиентов

Бессовестная! Как можно обманывать пожилых людей?? У них итак нет денег, последние накопления снимают, а она еще и обворовывала этих несчастных людей. Надеюсь ее осудят всё-таки. Такие поступки нельзя оставлять безнаказанными.

Антон Задворнов 19 сентября 2017 19:34 Экс-адвокат Формазов заявил отвод всему суду Новокуйбышевска

Такие новокуйбышевские судьи, которые оскорбляют граждан, фальсифицируют документы, искажают материалы дела, постоянно врут, выносят заведомо неправосудные судебные акты (Алексей Сорокин) не вправе не только кого-то судить, но и заходить на порог здания суда.

Тамара Матузкова 10 сентября 2017 17:59 Водитель Toyota Land Cruiser, устроивший дорожную разборку с грабежом, получил условный срок

Присоединяюсь к просьбе! Да будет так!

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31