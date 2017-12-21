У семьи Александра Милеева похитили часы и кольца на 3 млн рублей

Семья депутата Самарской губернской думы, экс-бенефициара водочного завода "Родник", проректора ПГСГУ лишилась часов и колец общей стоимостью более 3 млн рублей. В краже обвиняется 41-летний охранник, который уже признался, что воровал вещи с 2014 по 2017 год.

По данным источника Волга Ньюс в правоохранительных органах, охраннику Алексею Н. предъявлено обвинение по четырем эпизодам крупных краж.

Мужчина, работавший в ЧОО "Беркут", с 2007 года охранял дом семьи Милеевых. По показаниям хозяйки, в 2014 г. она в первый раз обнаружила пропажу наручных часов марки Vacheron Constantin стоимостью 530 тыс. рублей. Летом 2016 г. пропали часы Zenith за 550 тыс. рублей, а минувшей зимой исчезли еще одни элитные швейцарские часы Perrelet, также стоящие 550 тыс. рублей, и пара ремешков из крокодиловой кожи каждый по 30 тыс. рублей.

Заявлять об этих кражах в полицию Милеевы не стали, так как "у них не было предположений, кто бы мог их совершить".

Однако хозяева втайне от обслуживавшего персонала установили в доме камеры наблюдения. В августе 2017 г., вернувшись с заграничного отдыха, они обнаружили пропажу двух мужских колец с бриллиантами общей стоимостью 1 млн рублей и часов марки Perrelet, оцененных в 570 тыс. рублей.

На видеозаписи с камер наблюдения хозяева увидели, как охранник шарит по их шкафам. Заявление в полицию было подано только в конце октября.

При обыске по месту жительства у Алексея Н. полицейские изъяли и вернули потерпевшим все похищенное, кроме колец и часов Perrelet, которые, по словам хозяев, пропали в августе. Охранник раскаялся, признав совершение краж, кроме хищения одних часов. Он рассказал, что кольца продал на Птичьем рынке незнакомому мужчине за 100 тыс. рублей.

По его словам, в тот момент он очень нуждался в деньгах, а зарплату (около 30 тыс. рублей) задерживали. Потерпевшая же отрицала, что платила работникам нерегулярно: "Если такое и бывает, то крайне редко, а потом все выплачивается с процентами за задержку".

Как пояснил источник, охранники дежурили в специальном домике на территории домовладения Милеевых. Они могли входить в хозяйский дом, только если сработает сигнализация. На этот случай у них была магнитная карточка от двери. Алексей Н. уверял следователей, что дожидался, пока уснет его напарник, и проникал в дом, пока его никто не видел.

Только за последнюю кражу, совершенную в особо крупном размере, Алексею Н. грозит до 10 лет лишения свободы. Но, как сообщили в следственном отделе Промышленного райотдела полиции, обвиняемый раскаялся и даже выразил желание возместить причиненный ущерб. Учитывая, что ранее он к уголовной ответственности не привлекался, скорее всего, приговор будет не столь суровым.