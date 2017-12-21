У семьи Александра Милеева похитили часы и кольца на 3 млн рублей

Семья депутата Самарской губернской думы, экс-бенефициара водочного завода "Родник", проректора ПГСГУ лишилась часов и колец общей стоимостью более 3 млн рублей. В краже обвиняется 41-летний охранник, который уже признался, что воровал вещи с 2014 по 2017 год.
По данным источника Волга Ньюс в правоохранительных органах, охраннику Алексею Н. предъявлено обвинение по четырем эпизодам крупных краж.
Мужчина, работавший в ЧОО "Беркут", с 2007 года охранял дом семьи Милеевых. По показаниям хозяйки, в 2014 г. она в первый раз обнаружила пропажу наручных часов марки Vacheron Constantin стоимостью 530 тыс. рублей. Летом 2016 г. пропали часы Zenith за 550 тыс. рублей, а минувшей зимой исчезли еще одни элитные швейцарские часы Perrelet, также стоящие 550 тыс. рублей, и пара ремешков из крокодиловой кожи каждый по 30 тыс. рублей.
Заявлять об этих кражах в полицию Милеевы не стали, так как "у них не было предположений, кто бы мог их совершить".
Однако хозяева втайне от обслуживавшего персонала установили в доме камеры наблюдения. В августе 2017 г., вернувшись с заграничного отдыха, они обнаружили пропажу двух мужских колец с бриллиантами общей стоимостью 1 млн рублей и часов марки Perrelet, оцененных в 570 тыс. рублей.
На видеозаписи с камер наблюдения хозяева увидели, как охранник шарит по их шкафам. Заявление в полицию было подано только в конце октября.
При обыске по месту жительства у Алексея Н. полицейские изъяли и вернули потерпевшим все похищенное, кроме колец и часов Perrelet, которые, по словам хозяев, пропали в августе. Охранник раскаялся, признав совершение краж, кроме хищения одних часов. Он рассказал, что кольца продал на Птичьем рынке незнакомому мужчине за 100 тыс. рублей.
По его словам, в тот момент он очень нуждался в деньгах, а зарплату (около 30 тыс. рублей) задерживали. Потерпевшая же отрицала, что платила работникам нерегулярно: "Если такое и бывает, то крайне редко, а потом все выплачивается с процентами за задержку".
Как пояснил источник, охранники дежурили в специальном домике на территории домовладения Милеевых. Они могли входить в хозяйский дом, только если сработает сигнализация. На этот случай у них была магнитная карточка от двери. Алексей Н. уверял следователей, что дожидался, пока уснет его напарник, и проникал в дом, пока его никто не видел.
Только за последнюю кражу, совершенную в особо крупном размере, Алексею Н. грозит до 10 лет лишения свободы. Но, как сообщили в следственном отделе Промышленного райотдела полиции, обвиняемый раскаялся и даже выразил желание возместить причиненный ущерб. Учитывая, что ранее он к уголовной ответственности не привлекался, скорее всего, приговор будет не столь суровым.
Последние комментарии
Какая разница кем работает этот мужик? Обычное быдло, жестоко избившее несовершеннолетнего подростка.
Будьте любезны удалите свой комментарий,если вы не против!
В икс-трейле? 50 (пятьдесят ящиков) с алкоголем? Он что, резиновый???
это обычный случай быдло-плебса...он характерен для всей россии, не только для самары (сам работаю в одном из магазинов)
Зам атамана-член ОПГ ?