Областная федерация профсоюзов проведет пикет "МРОТ на уровне прожиточного минимума"

Федерация профсоюзов Самарской области проведет пикет под лозунгом "МРОТ на уровне прожиточного минимума".
Мероприятие пройдет 24 декабря на площади Славы и в сквере 30-летия Победы. Начало запланировано на 10:00.
"Приглашаем всех неравнодушных жителей города Самары принять участие и поддержать нашу инициативу", - обращаются к самарцам профсоюзы.
Последние комментарии
Это все замечательно, но каким образом запрет на продажу, который вытесняет пьющих из цивилизованного поля, способствует выработке привычки к ответственному потреблению?
А ты прямо много знаешь Аленушка....
Коржиков и Апшев против коррупции)) - это директор и учредители фирмы с мигрантами ООО "Феникс-А". http://volga.news/article/409543.html
отправьте ТВИТ Меркушкину—пусть знает КАК на самом деле в глубинках ветераны живут и НУЖНА ЛИ ИМ Арка Победы на Аллее ?
Людмила владимировна всегда работала и работает для развития сельского хозяйства, патриот своей страны, России. Активно занимается благотворительность! У этой женщины, мужчинам можно брать пример. И все, чего она добилась, только благодаря трудолюбию, правдивости и веры в Бога!