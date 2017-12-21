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Областная федерация профсоюзов проведет пикет "МРОТ на уровне прожиточного минимума"

САМАРА. 21 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Федерация профсоюзов Самарской области проведет пикет под лозунгом "МРОТ на уровне прожиточного минимума". 

Мероприятие пройдет 24 декабря на площади Славы и в сквере 30-летия Победы. Начало запланировано на 10:00.

"Приглашаем всех неравнодушных жителей города Самары принять участие и поддержать нашу инициативу", - обращаются к самарцам профсоюзы.

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