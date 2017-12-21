Тольяттинец, призывавший к развалу страны, получил условный срок

20 декабря в Автозаводском районном суде Тольятти вынесли приговор главе тольяттинского филиала Общины русского коренного народа Самарской области Виктору Пермякову. Его признали виновным, в том числе в призывах к развалу РФ.
Община русского коренного народа привлекла внимание силовиков в начале 2017 года. Сотрудники областного УФСБ пришли с обыском в офис организации и изъяли листовки, которые впоследствии эксперты признали экстремистскими.
Под уголовное преследование в итоге подпали руководитель Общины Самарской области Любовь Кузаева и глава тольяттинского филиала организации Виктор Пермяков.
А на официальном сайте Союза общин русского коренного народа появилось заявление: "Совет председателей Союза Общин Коренного Русского Народа постановил приостановить членство Самарской областной общины Коренного Русского Народа в Союзе Общин Коренного Русского Народа до выяснения обстоятельств и определения виновных лиц в деятельности, направленной на развал России".
Претензии к Пермякову в итоге действительно были сформулированы с использованием двух статей УК РФ: 282-й ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства") и 280.1 ("Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ").
20 декабря в Автозаводском райсуде Тольятти ему вынесли обвинительный приговор.
"Обвинения в призывах к нарушению целостности государства встречаются крайне редко, - рассказала старший помощник прокурора Автозаводского района Тольятти Анна Поляк. - На стадии следствия подсудимый вину признавал, но в суде настаивал на своей невиновности, дело рассматривалось в общем порядке. В итоге суд признал его виновным по обеим статьям предъявленного обвинения, но наказание назначил, не связанное с реальным лишением свободы: два года и один месяц условно".
Что касается уголовного дела в отношении главы Общины русского коренного народа Самарской области Любови Кузаевой, то его расследование в региональном Следственном комитете практически окончено.
По данным источника в правоохранительных органах, вероятнее всего, женщине предъявят обвинение по статье 282 УК РФ "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"), но случится это уже в 2018 году.
Последние комментарии
"Несчастный случай"?
15 000 за зачет.. не слабые расценки в Медицинском. Сколько же стоит тогда экзамен?
Какая разница кем работает этот мужик? Обычное быдло, жестоко избившее несовершеннолетнего подростка.
Будьте любезны удалите свой комментарий,если вы не против!
Какая крыша, там всё здание обрушилось (восстановлению не подлежит).