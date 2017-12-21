Тольяттинец, призывавший к развалу страны, получил условный срок

20 декабря в Автозаводском районном суде Тольятти вынесли приговор главе тольяттинского филиала Общины русского коренного народа Самарской области Виктору Пермякову. Его признали виновным, в том числе в призывах к развалу РФ.

Община русского коренного народа привлекла внимание силовиков в начале 2017 года. Сотрудники областного УФСБ пришли с обыском в офис организации и изъяли листовки, которые впоследствии эксперты признали экстремистскими.

Под уголовное преследование в итоге подпали руководитель Общины Самарской области Любовь Кузаева и глава тольяттинского филиала организации Виктор Пермяков.

А на официальном сайте Союза общин русского коренного народа появилось заявление: "Совет председателей Союза Общин Коренного Русского Народа постановил приостановить членство Самарской областной общины Коренного Русского Народа в Союзе Общин Коренного Русского Народа до выяснения обстоятельств и определения виновных лиц в деятельности, направленной на развал России".

Претензии к Пермякову в итоге действительно были сформулированы с использованием двух статей УК РФ: 282-й ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства") и 280.1 ("Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ").

20 декабря в Автозаводском райсуде Тольятти ему вынесли обвинительный приговор.

"Обвинения в призывах к нарушению целостности государства встречаются крайне редко, - рассказала старший помощник прокурора Автозаводского района Тольятти Анна Поляк. - На стадии следствия подсудимый вину признавал, но в суде настаивал на своей невиновности, дело рассматривалось в общем порядке. В итоге суд признал его виновным по обеим статьям предъявленного обвинения, но наказание назначил, не связанное с реальным лишением свободы: два года и один месяц условно".

Что касается уголовного дела в отношении главы Общины русского коренного народа Самарской области Любови Кузаевой, то его расследование в региональном Следственном комитете практически окончено.

По данным источника в правоохранительных органах, вероятнее всего, женщине предъявят обвинение по статье 282 УК РФ "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"), но случится это уже в 2018 году.