16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Сызрани при пожаре в частном доме сгорел человек Житель Новокуйбышевска ударил приятеля ножом после вечеринки в кафе Полиция Сызрани разыскивает пропавшего почти 2 года назад монаха В Тольятти в результате ДТП погиб пешеход В Жигулевске под колесами Mercedes погиб пешеход

Происшествия

Тольяттинец, призывавший к развалу страны, получил условный срок

ТОЛЬЯТТИ. 21 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 194
Версия для печати

20 декабря в Автозаводском районном суде Тольятти вынесли приговор главе тольяттинского филиала Общины русского коренного народа Самарской области Виктору Пермякову. Его признали виновным, в том числе в призывах к развалу РФ.

Община русского коренного народа привлекла внимание силовиков в начале 2017 года. Сотрудники областного УФСБ пришли с обыском в офис организации и изъяли листовки, которые впоследствии эксперты признали экстремистскими.

Под уголовное преследование в итоге подпали руководитель Общины Самарской области Любовь Кузаева и глава тольяттинского филиала организации Виктор Пермяков.

А на официальном сайте Союза общин русского коренного народа появилось заявление: "Совет председателей Союза Общин Коренного Русского Народа постановил приостановить членство Самарской областной общины Коренного Русского Народа в Союзе Общин Коренного Русского Народа до выяснения обстоятельств и определения виновных лиц в деятельности, направленной на развал России".

Претензии к Пермякову в итоге действительно были сформулированы с использованием двух статей УК РФ: 282-й ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства") и 280.1 ("Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ").

20 декабря в Автозаводском райсуде Тольятти ему вынесли обвинительный приговор.

"Обвинения в призывах к нарушению целостности государства встречаются крайне редко, - рассказала старший помощник прокурора Автозаводского района Тольятти Анна Поляк. - На стадии следствия подсудимый вину признавал, но в суде настаивал на своей невиновности, дело рассматривалось в общем порядке. В итоге суд признал его виновным по обеим статьям предъявленного обвинения, но наказание назначил, не связанное с реальным лишением свободы: два года и один месяц условно".

Что касается уголовного дела в отношении главы Общины русского коренного народа Самарской области Любови Кузаевой, то его расследование в региональном Следственном комитете практически окончено.

По данным источника в правоохранительных органах, вероятнее всего, женщине предъявят обвинение по статье 282 УК РФ "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"), но случится это уже в 2018 году.

Гид потребителя

Последние комментарии

Татьяна Янина 22 декабря 2017 08:46 СУ СК ведет проверку действий воспитателя детсада, которая дала ребенку выпить химический раствор

"Несчастный случай"?

Игорь Нефедов 18 декабря 2017 06:39 Экс-доцента СамГМУ приговорили к четырем годам в колонии и штрафу за получение взяток от студентов

15 000 за зачет.. не слабые расценки в Медицинском. Сколько же стоит тогда экзамен?

Игорь Нефедов 18 декабря 2017 06:36 Самарскому подростку проломил голову пришедший в школу мужчина

Какая разница кем работает этот мужик? Обычное быдло, жестоко избившее несовершеннолетнего подростка.

Иван Иванов 12 декабря 2017 11:41 Самарец на бегу открыл и начал пить украденную бутылку пива

Будьте любезны удалите свой комментарий,если вы не против!

Светлячок Терешина (Антоничева) 06 декабря 2017 15:27 На заводе "Коммунар" произошел пожар и частично обрушилась крыша цеха

Какая крыша, там всё здание обрушилось (восстановлению не подлежит).

Фото на сайте

Ума Турман из центра на Олимпе

Ума Турман из центра на Олимпе

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

В Самаре старое дерево рухнуло рядом с ветхим домом по ул. Аксаковская, 6, оборвав провода

В Самаре старое дерево рухнуло рядом с ветхим домом по ул. Аксаковская, 6, оборвав провода

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31