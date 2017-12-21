Супруге бортмеханика вертолета Ми-8, разбившегося около Шпицбергена, выплатят 150 тыс. рублей

Супруге Алексея Паулаускаса, пропавшего во время крушения вертолета Ми-8 авиакомпании "Конверс Авиа" около архипелага Шпицберген (Норвегия), Елене Паулаускас власти Самарской области выплатят 150 тыс. рублей.
Соответствующее постановление за подписью врио первого вице-губернатора Самарской области Александра Нефедова опубликовано на сайте регионального кабмина. Средства планируется выделить из резервного фонда областного правительства.
Напомним, крушение вертолета Ми-8, на борту которого находились восемь человек, произошло 26 октября около архипелага Шпицберген. Вертолет следовал из поселка Пирамида в Баренцбург, однако примерно в 16:35 (МСК) он пропал с радаров и потерпел крушение. Вертолет был обнаружен норвежским судном в 2 км северо-восточнее мыса Хеер.
30 октября в 130 м от места крушения вертолета было обнаружено тело одного погибшего. Активная фаза широкомасштабных поисков семерых человек, пропавших в результате крушения, завершилась 9 ноября, однако поиски будут продолжены в меньшем объеме, сообщал сайт губернатора архипелага.
На борту воздушного судна находились три сотрудника НИИ Арктики и Антарктики и пятеро членов экипажа, в том числе житель Самарской области — бортмеханик Алексей Паулаускас.
Об Алексее Паулаускасе известно, что ему было 39 лет. Профессию бортмеханика он получил в Ульяновском институте гражданской авиации. Вместе с женой и двумя детьми Алексей жил в пригороде Самары — в пос. Береза.
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