В выходные в Самарской области пройдет снег

По сведению Гидрометцентра России, в третьей декаде декабря средняя температура воздуха ожидается на 2,5°C выше средних многолетних значений.

В пятницу, 22 декабря, ночью местами пройдет небольшой снег, температура воздуха составит -7… -12°C. Днем в большинстве районов небольшой и умеренный снег. Температура воздуха составит -5… -10°C. Ветер южный 5-10 м/с. Местами гололедица.

В субботу, 23 декабря, облачно с прояснениями, снег. Температура воздуха ночью составит -8… -13°C, днем -4… -9°C. Ветер южный 7-12 м/с. Гололедица.

В воскресенье, 24 декабря, облачно с прояснениями, небольшой снег. В ночные часы столбик термометра опустится от -8 до -13°C, днем поднимется от -9 до -4°C. Ветер южный 7-12 м/с. Гололедица.