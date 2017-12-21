Дмитрий Азаров: "В первом квартале мы вынесем проекты благоустройства Самары на общественное обсуждение"

В четверг, 21 декабря, глава региона Дмитрий Азаров принял участие в программе "Главная тема" на канале "Россия-24. Самара". В прямом эфире врио губернатора ответил на вопросы телезрителей.

Одной из ключевых тем разговора стало благоустройство городов и районов области. Так, жители губернии спросили, когда отремонтируют все дома вдоль Московского шоссе, поинтересовались, будут ли залатаны ямы на дворовых проездах, выразили надежду, что город станет красивее и чище.

"Я хочу того же самого для каждого города и поселка области. Кое-что мне удалось сделать на посту главы города. Сегодня мы вместе с жителями продолжаем эту работу", — сказал Дмитрий Азаров.

Преобразить облик региона помогает приоритетный проект "Формирование комфортной городской среды".

"В 2018 году на благоустройство дворов и общественных пространств будет выделено 25 млрд рублей. Президент понимает, что речь идет о вопросах местного значения, но эти проблемы по-настоящему волнуют людей, поэтому на них выделяются федеральные средства, — подчеркнул глава региона. — Эффект есть. Не только в городах, но и на сельских территориях проведены работы по благоустройству дворов и знаковых мест. Люди ощущают поддержку президента".

Не обошлось и без проблем. Так, не все муниципалитеты справились с реализацией проекта. Серьезное отставание есть в Самаре. По словам Дмитрия Азарова, средства, которые областная столица не успела освоить за год, перераспределены в более успешные муниципалитеты: "Есть города, которые потратили дополнительные средства, но привели свои территории в порядок. Это, к примеру, Новокуйбышевск и Тольятти. В конце года туда поступят дополнительные деньги".

Отставание Самары тем более обидно, что именно в этом городе была успешна реализована программа "Двор, в котором мы живем". По мнению главы региона, она стала прообразом "Комфортной городской среды".

"Не все объекты были поддержаны и одобрены жителями. При этом качество таково, что просто стыдно перед людьми. Я приезжал во дворы, где зимой пытались выполнять работы. Это просто показуха. Все равно они не будут приняты и перейдут на 2018 год", — заявил глава региона.

Он пообещал, что на следующем этапе проекта подходы к работе изменятся. Уже в первом квартале целый ряд общегородских проектов будет вынесен на общее обсуждение: "Мы спросим, какой объем нужно сделать, какова очередность объектов. Проведем небольшие референдумы, чтобы избежать того, что произошло в этом году".