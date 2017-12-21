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Губернатор Власть и политика

Глава региона берет вопросы капремонта жилых домов и переселения из аварийного жилья под личный контроль

САМАРА. 21 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 21 декабря, врио губернатора Дмитрий Азаров принял участие в программе "Главная тема" на телеканале "Россия-24. Самара". В студию дозвонились жильцы дома по улице Советской, 53а из Самары и рассказали, что их дом признали аварийным в 2014 году, но они до сих пор не получили никакого жилья взамен.

Глава региона берет вопросы капремонта жилых домов и переселения из аварийного жилья под личный контроль Глава региона берет вопросы капремонта жилых домов и переселения из аварийного жилья под личный контроль
Фото: Андрей Савельев

Взволнованная женщина рассказала, что было распоряжение о расселении до 30 июня 2015 года: "С тех пор отовсюду идут отписки. Дом расходится по швам. Потолки отваливаются. Страшно оказаться под завалами дома!"

"Вам предлагались варианты по расселению?" — уточнил глава региона. "В 2015 предлагали Винтай. Это  60 км от Самары!" — ответила женщина.

"Во-первых, рассчитываю, что до конца недели у вас появятся специалисты городской администрации. Очень настойчиво попрошу об этом коллег", — успокоил ее Дмитрий Азаров.

Также он пригласил ее в январе на личный прием: "Мы ваш вопрос персонально рассмотрим. Уверен, что найдем варианты решений".

Ведущий программы Олег Моргунов подчеркнул, что тема эта — серьезная. Он зачитал еще пару вопросов сходной тематики, заданных на сайте ГТРК "Самара".

Дом на проспекте Карла Маркса, 16. Ему 38 лет. Капремонт планировался в 2023-27 гг. Внезапно жители узнали, что работы по капремонту перенесли на 2043-53 годы.

Жильцы дома по улице Степана Разина рассказали, что 9 октября в доме начался капитальный ремонт крыши. 7 ноября сняли кровлю над двумя квартирами и закрыли пленкой. Сейчас там скопился снег, пленка может не выдержать, а ремонт приостановлен ввиду отсутствия финансирования.

Глава региона взял оба адреса на контроль: "Это явная недоработка муниципальной власти. Что касается переносов сроков — здесь надо разбираться и с соответствующим министерством Самарской области".

При этом глава региона отметил, что в целом программа нужная: "У нас в текущем году 978 многоквартирных домов должны быть капитально отремонтированы. И по отчетам работы по 903 домам уже приняты".

При этом Дмитрий Азаров заострил внимание на качестве этих работ. Он выразил уверенность в важности участия в приемке этих работ представителей общественных советов. Только так, по его мнению, можно будет добиться качества.

"Я, кстати, эти адреса забираю. Там, конечно, нужно уточнить ситуацию", — вернулся к вопросам жителей глава региона.

"Когда принимаются такие непубличные, непонятные решения, у людей возникает недоверие, — подчеркнул врио губернатора, — как к работе по ремонту многоквартирных домов, так и к действиям власти в целом. А ведь эта работа — еще только в самом начале пути. Еще в 2014 году сборы был меньше 50%".

Глава региона подчеркнул, что первые результаты дали людям веру, но неграмотные действия чиновников могут доверие подорвать.

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