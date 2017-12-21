Глава региона берет вопросы капремонта жилых домов и переселения из аварийного жилья под личный контроль

В четверг, 21 декабря, врио губернатора Дмитрий Азаров принял участие в программе "Главная тема" на телеканале "Россия-24. Самара". В студию дозвонились жильцы дома по улице Советской, 53а из Самары и рассказали, что их дом признали аварийным в 2014 году, но они до сих пор не получили никакого жилья взамен.
Взволнованная женщина рассказала, что было распоряжение о расселении до 30 июня 2015 года: "С тех пор отовсюду идут отписки. Дом расходится по швам. Потолки отваливаются. Страшно оказаться под завалами дома!"
"Вам предлагались варианты по расселению?" — уточнил глава региона. "В 2015 предлагали Винтай. Это 60 км от Самары!" — ответила женщина.
"Во-первых, рассчитываю, что до конца недели у вас появятся специалисты городской администрации. Очень настойчиво попрошу об этом коллег", — успокоил ее Дмитрий Азаров.
Также он пригласил ее в январе на личный прием: "Мы ваш вопрос персонально рассмотрим. Уверен, что найдем варианты решений".
Ведущий программы Олег Моргунов подчеркнул, что тема эта — серьезная. Он зачитал еще пару вопросов сходной тематики, заданных на сайте ГТРК "Самара".
Дом на проспекте Карла Маркса, 16. Ему 38 лет. Капремонт планировался в 2023-27 гг. Внезапно жители узнали, что работы по капремонту перенесли на 2043-53 годы.
Жильцы дома по улице Степана Разина рассказали, что 9 октября в доме начался капитальный ремонт крыши. 7 ноября сняли кровлю над двумя квартирами и закрыли пленкой. Сейчас там скопился снег, пленка может не выдержать, а ремонт приостановлен ввиду отсутствия финансирования.
Глава региона взял оба адреса на контроль: "Это явная недоработка муниципальной власти. Что касается переносов сроков — здесь надо разбираться и с соответствующим министерством Самарской области".
При этом глава региона отметил, что в целом программа нужная: "У нас в текущем году 978 многоквартирных домов должны быть капитально отремонтированы. И по отчетам работы по 903 домам уже приняты".
При этом Дмитрий Азаров заострил внимание на качестве этих работ. Он выразил уверенность в важности участия в приемке этих работ представителей общественных советов. Только так, по его мнению, можно будет добиться качества.
"Я, кстати, эти адреса забираю. Там, конечно, нужно уточнить ситуацию", — вернулся к вопросам жителей глава региона.
"Когда принимаются такие непубличные, непонятные решения, у людей возникает недоверие, — подчеркнул врио губернатора, — как к работе по ремонту многоквартирных домов, так и к действиям власти в целом. А ведь эта работа — еще только в самом начале пути. Еще в 2014 году сборы был меньше 50%".
Глава региона подчеркнул, что первые результаты дали людям веру, но неграмотные действия чиновников могут доверие подорвать.
Последние комментарии
Будем посмотреть. Улыбнуло.
Традиция без учета мнения людей зарывать подземные переходы на Мехзаводе и пускать городской транспорт под жилыми домами))
В который раз? Будем надеяться на лучшее.
Посмотрим как после Эшелъ дело пойдет.
Важное для самарской школы реставраторов решение.