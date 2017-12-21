Дмитрий Азаров: "Глава Самары должен стремиться к процветанию города"

Глава региона Дмитрий Азаров в эфире телеканала "Россия-24. Самара" прокомментировал итоги работы конкурсной комиссии, определяющей кандидатов на высший управленческий пост в Самаре.

Напомним, в четверг, 21 декабря, по итогам собеседования со всеми претендентами были определены три участника конкурса, чьи кандидатуры будут вынесены на рассмотрение депутатов городской думы.

Врио губернатора напомнил, что в состав конкурсной комиссии были включены уважаемые и известные в Самаре люди.

"Это и почетные граждане области и города, и депутаты областного и городского уровня, впервые здесь работали представители общественных советов и ТОСов, активные общественники, в том числе и очень молодые люди, - отметил Дмитрий Азаров. - Конкурсная комиссия очень сбалансированная, она включает представителей всех слоев общества. В том числе и этот факт повысил доверие потенциальных кандидатов к самой процедуре. Очевидно, что нам удалось вместе с депутатами, с этими уважаемыми людьми создать условия открытой конкуренции при рассмотрении кандидатур".

При этом он подчеркнул, что, хотя и является председателем конкурсной комиссии, не принимал участия в ее работе, чтобы обеспечить необходимую объективность.

Борьбу за пост главы Самары продолжат три человека Конкурсная комиссия по итогам собеседований с претендентами на пост главы Самары решила представить думе трех кандидатов: главу администрации Железнодорожного района Елену Лапушкину, экс-депутата Самарской губернской думы, гендиректора АО "ЭкоСтройРесурс" Константина Ряднова и советника директора ООО "Управляющая компания ОЭК" Антона Алимова.

"В первый день работы конкурсной комиссии я поблагодарил ее участников за готовность провести эту большую ответственную работу и поприветствовал всех кандидатов. Но я прекрасно понимаю, что сегодняшняя моя должность, наделение полномочиями президентом страны - это могло бы создавать условия не очень эффективной работы комиссии, - заявил Дмитрий Азаров. - Они во многом ориентировались на мое решение и это бы мешало людям объективно рассматривать доклады, выступления, программы кандидатов. И коллеги два дня работали с претендентами, каждому уделили внимание".

Глава региона напомнил, что в этом году о желании участвовать в выборах заявили 46 человек (в прошлый раз претендентов было всего восемь). Не все кандидаты смогли представить необходимый пакет документов, однако конкурсная комиссия предоставила возможность для выступления всем желающим.

"Кандидаты имели разный управленческий опыт, опыт хозяйствования, стаж работы. Кто-то вообще не имел стажа работы руководителем или только начинает делать первые шаги в своей профессиональной деятельности, но имеет большие амбиции и желание изменить жизнь и родной город к лучшему", - сообщил врио губернатора.

Дмитрий Азаров пообещал, что все идеи и предложения, прозвучавшие от кандидатов, будут внимательно рассмотрены. Некоторым претендентам будет предложена работа во властных структурах и предоставлена возможность для переобучения. Немаловажный факт, по мнению главы региона, - в числе кандидатов были представители всех парламентских партий.

"У меня есть итоги заседания конкурсной комиссии. На рассмотрение думы должно быть вынесено не менее двух кандидатов, должна быть конкуренция. В этот раз три кандидатуры: это Антон Алимов, Елена Лапушкина, Константин Ряднов, - перечислил претендентов глава региона. - По мнению конкурсной комиссии, они показали наибольшую готовность к этой работе. На следующей неделе дума планировала провести заседание, рассмотреть эти кандидатуры, провести легитимное голосование и наделить полномочиями нового главу. Что интересно, все три кандидата представляют разные политические партии: "Единую Россию", ЛДПР и КПРФ. Не знаю, ориентировались ли на это коллеги, думаю, в первую очередь обращали внимание на профессиональные навыки, управленческие компетенции. Но это - показатель того, что идет реальная конкуренция. Политическая система в нашей стране становится устойчивой, и представители различных политических партий имеют равную возможность представлять свои программы и участвовать в конкурсе".

Дмитрий Азаров сообщил, что готов работать с любым избранным претендентом: "Я с уважением отношусь к выбору и конкурсной комиссии, и депутатского корпуса".

Глава региона ответил на вопрос ведущего о главных задачах, которые предстоит решать новому руководителю Самары. Дмитрий Азаров сообщил, что в первую очередь тот должен работать в интересах жителей города и быть доступным для них.

"Исходя из этого, человек, работающий в должности главы Самары, будет стремиться к тому, чтобы город процветал и благоустраивался, чтобы жителям было комфортно в нем жить, чтобы благосостояние горожан росло. А это раскрывается в каждой отрасли: ЖКХ, строительство, транспорт, образование, - заявил глава региона. - Есть и оперативные, первоочередные задачи. Это прохождение осенне-зимнего периода, когда важно, чтобы все системы жизнеобеспечения работали в штатном режиме".

Также он отметил, что главе Самаре предстоит решать вопросы подготовки к выборам президента страны в части создания условий для доступности избирательных участков для каждого избирателя. А также участвовать в подготовке города к проведению игр чемпионата мира по футболу.