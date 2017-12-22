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Транспорт и связь Экономика и бизнес

"РТ Лабс" разработал сервис "Мультиоплаты" на Едином портале госуслуг

САМАРА. 22 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На Едином портале Госуслуг введена функциональность мультиоплаты — погашения одним платежом налоговых задолженностей. Ранее каждый выставленный счет приходилось оплачивать отдельно. Разработку и внедрение сервиса осуществляла компания "РТ Лабс" по заказу "Ростелекома", единственного исполнителя по выполнению работ по развитию Инфраструктуры Электронного правительства в соответствии с Распоряжением Правительства № 812-р от 28.04.2017 г.

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо авторизоваться на Едином портале госуслуг, выбрать информер налоговой задолженности, который отображается на главной странице, и при помощи чекбокса выделить счета, которые требуется оплатить.

Далее нужно ввести реквизиты банковской карты или выбрать ранее сохраненную карту в Личном кабинете. Операция оплаты подтверждается одноразовым кодом, отправленным в СМС на номер телефона, к которому привязана карта, если это предусмотрено банком-эмитентом. Проведенный платеж отобразится в ленте уведомлений Личного кабинета.

Сервис предусматривает также возврат денежных средств по платежу, если реквизиты для оплаты начисления, указанные ведомством, некорректны. При возникновении такой ситуации происходит возврат денежных средств на карту плательщика. Если же такое начисление было оплачено в составе мультиоплаты, осуществляется операция возврата части суммы в соответствии с неисполненной транзакцией.

"Сервис уже востребован гражданами — по состоянию на 12 декабря текущего года через ЕПГУ прошло более 190 тысяч мультиплатежей, которые включали свыше 460 тысяч начислений общей суммой порядка 830 млн рублей", — подчеркнул Михаил Бондаренко, Генеральный директор "РТ Лабс".

Пока функциональность доступна в пилотном режиме для оплаты налоговых начислений. В ближайшее время через сервис можно будет оплатить штрафы ГИБДД, штрафы за нарушения правил парковки, выносимые региональными ведомствами (например, в Москве — МАДИ, ГКУ АМПП), судебные задолженности (задолженности, переданные для взыскания в Федеральную службу судебных приставов). В первом квартале 2018 года мультиоплата станет доступна и в мобильном приложении "Госуслуги".

Гид потребителя

Последние комментарии

Иван Кутузов 24 ноября 2017 12:16 По мосту на плотине Жигулевской ГЭС пустили движение большегрузов

Поздравляю! Из Тольятти в Шлюзовой теперь не проехать!

Иван Кутузов 24 ноября 2017 12:15 В 2018 г. на строительство трехуровневой развязки в Тольятти планируется направить 5 млрд рублей

Читать все это прекрасно а что это даст? А ровным счетом ничего, пробка которая была на земле будет на эстакаде ну и плюсом на том же месте на земле. Почему? Да потому что причина создания пробки не устраняется, т.е. сужение дороги перед постом ДПС и дальше через метров 100-200 сужение дороги над шлюзами. И если на посте ДПС можно расширить то над шлюзами этого сделать невозможно т.к. ширина проезжей части ограничивается с одной стороны зданием управления шлюзовыми камерами, а с другой железной дорогой. Плюс к этому выезд из города на М5 будет однорядный. И вот представьте что там будет (особенно в выходной). Вопрос: почему эстакаду не продлили за шлюзы? Тогда эти вопросы отпали бы.

Леонид Гришин 26 октября 2017 13:04 Реконструкция ул. Ташкентской выполнена на 70%

Так там .Между путей трамвая. Плитка уже по плыла.У нас на ЛЕСНОЙ остановке.

Андрей Куропаткин 01 августа 2017 11:18 Реконструкция ул. Ташкентской выполнена на 70%

А дальше больницы не только дорога, но и жизнь похоже заканчивается? 4 полосы в одну до Стара Загора будут сливаться. В районе рынка на Ташкентской /К.Маркса и так движение никакое, так туда с Московского предлагается увеличить транспортный поток. Зашибись модернизация.

иван гурьянов 27 июля 2017 19:19 Реконструкция ул. Ташкентской выполнена на 70%

вы че люди в каком месте выполнено на 70% там половина ташкенской можно сказать не существует ,вообще половина города без дороги чему вы или кому верите

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