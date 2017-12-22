Студенты юридического факультета Самарского университета смогут пройти практику в областном ГУ МВД

В четверг, 21 декабря, Самарский университет и региональное ГУ МВД подписали соглашения, в рамках которых студенты смогут пройти практику (в том числе и преддипломную) в стенах областного главка.

На мероприятии присутствовали студенты 1 и 2 курсов юридического факультета. У ребят сразу возникли вопросы о предстоящей практике.

"У вас будет возможность посмотреть на деятельность полицейских изнутри, - отметил начальник ГУ МВД по Самарской области Александр Винников. - И мы заинтересованы в том, чтобы вы поняли работу правоохранителей. Мы предоставим вам возможность выбора направлений. У нас достаточно подразделений, думаю, каждый из вас найдет себе работу по душе. И, конечно, я надеюсь, в дальнейшем вы пополните наши ряды".

Как отметил ректор Самарского университета Евгений Шахматов, в процессе обучения важно, чтобы при выборе своей профессии ребята прикоснулись к реалиям жизни.