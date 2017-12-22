Александр Степанов: "Мы серьезно подошли к выбору кандидата на пост главы Самары"

Конкурсная комиссия завершила собеседования с кандидатами на пост главы Самары, отобрав из 46 претендентов троих, среди которых - член ЛДПР Антон Алимов. Своим мнением о ходе конкурсной процедуры поделился лидер фракции ЛДПР в губернской думе Александр Степанов.
- Александр Сергеевич, как оцениваете тот факт, что ваш однопартиец Антон Алимов по итогам работы комиссии вошел в тройку лучших кандидатов на пост главы Самары?
- Я оцениваю это, несомненно, положительно. Мы достаточно серьезно подходили к выбору кандидата: провели внутренний конкурс, а еще до того я попросил всех партийцев поучаствовать во всероссийском конкурсе "Лидеры России". Антон Алимов по итогам первого этапа конкурса показал самый высокий среди наших кандидатов результат и вошел в число 300 лучших управленцев.
Конечно, в рамках праймериз были учтены и результаты конкурса, и личные качества кандидата, и его программа. С нашей точки зрения, мы выбрали оптимального человека, который может возглавить город.
- То есть решение о выдвижении на конкурс за должность главы Самары Антона Алимова было принято ЛДПР коллегиально?
- Да, наша партия последовательно подходит ко всем вопросам. Так, например, мы - единственная фракция в губернской думе, которая подала единые поправки к закону о бюджете. Так же мы подошли и к подбору кандидатов на пост мэра. Мы осознанно отправили на конкурс только одного человека. Понятно, что у нас желающих было гораздо больше: человек пять планировали подать документы, в том числе и Антон. Здесь складывались и их личное желание, и их компетенции, и мнение партии о том или ином кандидате.
- Вы помогали Антону Алимову в подготовке и корректировке программы?
- Я ее слушал, но не вносил существенных корректировок. Поэтому, конечно же, программа - это, в первую очередь, продукт самого кандидата.
- На ваш взгляд, кандидат от ЛДПР обладает достаточным управленческим опытом, чтобы возглавить Самару?
- Да, конечно. Он достаточно долгое время руководил весьма серьезной компанией на территории города Самары - это ГК "Эколос". При проведении внутреннего конкурса эти аспекты тоже учитывались.
- Как вы оцениваете шансы Антона Алимова на победу?
- Мы достаточно трезво оцениваем наши шансы на победу - к сожалению, так получилось, что мы имеем всего одного депутата в городской думе… Поэтому полагаю, что наш голос будет не так заметен и слышен. Тем не менее глава региона Дмитрий Игоревич Азаров говорил, что для него важны все люди со своим мнением и программами по развитию города. Мы очень надеемся, что, даже если Антон Алимов и не будет избран на пост мэра, то будет замечен и, возможно, получит предложение по развитию какого-либо другого направления, где он мог бы применить свои знания.
Это было бы очень хорошим сигналом для актива нашей партии - о том, что к нам власть поворачивается лицом.
- То есть в целом вы считаете этот конкурс хорошим шансом для граждан заявить о себе?
- Вне всякий сомнений. Я осознанно не пошел на этот конкурс сам, хотя московские коллеги по партии меня об этом просили. Но мы обсудили этот вопрос и решили, что нужно продвигать компетенции не только одного человека, который в данный момент руководит фракцией, а всех достойных партийцев, показывать, кто у нас есть в активе, и давать этим людям возможность роста.
Последние комментарии
Вот этого человека можно назначить, четко знает что нужно делать, с кого спрашивать. На сколько известно он кроме огромного стажа в МВД еще и армию прошел. Думаю из всех кандидатов он для города наиболее подходящий, так как остальные это бизнесмены, рвущиеся ко власти и готовые использовать ее для собственного обогащения, или пиарщики своей персоны, которые реально вряд ли справятся с городом - миллионником!
Из 741 квартиры, которые нужно было приобрести на переселения граждан из аварийного жилья, приобрели 502 квартиры. Оставшиеся 239 квартир передадут ДУИ г.о.Самара до 8 декабря 2017 года. Вопрос: "Почему нас не переселяют в 502 квартиры, которые уже в муниципальной собственности?" Наш дом признан аварийным в 2010 году. Наш дом включен в государственную программу Самарской области"Развитие жилищного строительства в Самарской области" до 2020 года. В феврале 2015 году мы посмотрели квартиру , которую нам предложил ДУИ г.о.Самара. Квартира нам понравилась и мы дали свое согласие - написали заявление на переселение в нее. На переселение по "договору мены". ЭТО БЫЛО В 2015 ГОДУ!!! ЧЕРЕЗ ТРИ МЕСЯЦА БУДЕТ ТРИ ГОДА КАК МЫ НАПИСАЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ, ЧТО МЫ СОГЛАСНЫ НА ТУ КВАРТИРУ, КОТОРУЮ НАМ ПРЕДЛОЖИЛ ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРЫ. Оказалось, что передача квартиры по "ДОГОВОРУ МЕНЫ" - это незаконная сделка, когда речь идет об аварийном жилье. НОТАРИУС отказывается регистрировать такую сделку! Передать квартиру можно только по "СОГЛАШЕНИЮ". Это ст.32 ЖК РФ. Подразумевает еще и выкуп земли под аварийным домом в муниципальную собственность. Департамент управления имуществом г.о.Самара три года судится с нотариусом. Нотариус выигрывает все суды. А люди вынужденны жить на съемном жилье. И платить за обе квартиры. Так как проживать в аварийном доме стало невозможно. В нем нет воды, газа отопления. Есть в нем мародеры, БОМЖы и риск обрушения.
Стесняюсь спросить - а до этого кто был?
Пустили бы прямой рейс Штутгард - Самара и визу бы попроще сделали, тогда люди реально могли бы контактировать. А так, одна "показуха".
Наш дом расположенный по ул.Аэродромная 59 ,1963 года постройки.Всё это время капремонта не проводилось,срок ремонта был намечен на 2017-2018г,а теперь перенесли сроки ремонта на 2029-2030г. С чем это связано непонятно.