Александр Степанов: "Мы серьезно подошли к выбору кандидата на пост главы Самары"

Конкурсная комиссия завершила собеседования с кандидатами на пост главы Самары, отобрав из 46 претендентов троих, среди которых - член ЛДПР Антон Алимов. Своим мнением о ходе конкурсной процедуры поделился лидер фракции ЛДПР в губернской думе Александр Степанов.

- Александр Сергеевич, как оцениваете тот факт, что ваш однопартиец Антон Алимов по итогам работы комиссии вошел в тройку лучших кандидатов на пост главы Самары?

- Я оцениваю это, несомненно, положительно. Мы достаточно серьезно подходили к выбору кандидата: провели внутренний конкурс, а еще до того я попросил всех партийцев поучаствовать во всероссийском конкурсе "Лидеры России". Антон Алимов по итогам первого этапа конкурса показал самый высокий среди наших кандидатов результат и вошел в число 300 лучших управленцев.

Конечно, в рамках праймериз были учтены и результаты конкурса, и личные качества кандидата, и его программа. С нашей точки зрения, мы выбрали оптимального человека, который может возглавить город.

- То есть решение о выдвижении на конкурс за должность главы Самары Антона Алимова было принято ЛДПР коллегиально?

- Да, наша партия последовательно подходит ко всем вопросам. Так, например, мы - единственная фракция в губернской думе, которая подала единые поправки к закону о бюджете. Так же мы подошли и к подбору кандидатов на пост мэра. Мы осознанно отправили на конкурс только одного человека. Понятно, что у нас желающих было гораздо больше: человек пять планировали подать документы, в том числе и Антон. Здесь складывались и их личное желание, и их компетенции, и мнение партии о том или ином кандидате.

Борьбу за пост главы Самары продолжат три человека Конкурсная комиссия по итогам собеседований с претендентами на пост главы Самары решила представить думе трех кандидатов: главу администрации Железнодорожного района Елену Лапушкину, экс-депутата Самарской губернской думы, гендиректора АО "ЭкоСтройРесурс" Константина Ряднова и советника директора ООО "Управляющая компания ОЭК" Антона Алимова.

- Вы помогали Антону Алимову в подготовке и корректировке программы?

- Я ее слушал, но не вносил существенных корректировок. Поэтому, конечно же, программа - это, в первую очередь, продукт самого кандидата.

- На ваш взгляд, кандидат от ЛДПР обладает достаточным управленческим опытом, чтобы возглавить Самару?

- Да, конечно. Он достаточно долгое время руководил весьма серьезной компанией на территории города Самары - это ГК "Эколос". При проведении внутреннего конкурса эти аспекты тоже учитывались.

- Как вы оцениваете шансы Антона Алимова на победу?

- Мы достаточно трезво оцениваем наши шансы на победу - к сожалению, так получилось, что мы имеем всего одного депутата в городской думе… Поэтому полагаю, что наш голос будет не так заметен и слышен. Тем не менее глава региона Дмитрий Игоревич Азаров говорил, что для него важны все люди со своим мнением и программами по развитию города. Мы очень надеемся, что, даже если Антон Алимов и не будет избран на пост мэра, то будет замечен и, возможно, получит предложение по развитию какого-либо другого направления, где он мог бы применить свои знания.

Это было бы очень хорошим сигналом для актива нашей партии - о том, что к нам власть поворачивается лицом.

- То есть в целом вы считаете этот конкурс хорошим шансом для граждан заявить о себе?

- Вне всякий сомнений. Я осознанно не пошел на этот конкурс сам, хотя московские коллеги по партии меня об этом просили. Но мы обсудили этот вопрос и решили, что нужно продвигать компетенции не только одного человека, который в данный момент руководит фракцией, а всех достойных партийцев, показывать, кто у нас есть в активе, и давать этим людям возможность роста.