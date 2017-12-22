В новогоднюю ночь в Самаре временно ограничат движение транспорта

В связи с новогодними мероприятиями, которые пройдут на площади им. Куйбышева в Самаре, с 13:00 31 декабря 2017 г. до 08:00 1 января 2018 г. будет ограничено движение транспорта, сообщает пресс-служба мэрии областной столицы.
За исключением спецмашин, движение транспорта будет ограничено на следующих участках:
- по ул. Чапаевской от ул. Вилоновской до ул. Красноармейской;
- по ул. Шостаковича от ул. Чапаевской до ул. Фрунзе;
- на площади им. В.В.Куйбышева.
Также с 20:00 30 декабря 2017 г. до 08:00 1 января 2018 г. будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств (за исключением спецмашин) на следующих участках:
- по ул. Чапаевской от ул. Вилоновской до ул. Красноармейской;
- по ул. Шостаковича от ул. Чапаевской до ул. Фрунзе.
Кроме того, с 13:00 31 декабря 2017 г. до 08:00 1 января 2018 г. движение общественного транспорта Самары будет организовано по временной схеме:
- движение автобусных маршрутов №24 и №92 будет осуществляться по ул. Галактионовской и Красноармейской в обоих направлениях;
- движение автобусного маршрута №297 - по ул. Самарской и Красноармейской в обоих направлениях.
Городская администрация обращает внимание автомобилистов на необходимость заблаговременно планировать маршрут следования.
Последние комментарии
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
где её вернули?как не было воды так и нет
ну вот, хоть здесь редактор нормальный.
Розетки для гаджетов - очень актуальны. Редкая утка нынче без навигатора летает, а лебеди без смартфонов и вовсе никуда)
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.