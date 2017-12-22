В новогоднюю ночь в Самаре временно ограничат движение транспорта

В связи с новогодними мероприятиями, которые пройдут на площади им. Куйбышева в Самаре, с 13:00 31 декабря 2017 г. до 08:00 1 января 2018 г. будет ограничено движение транспорта, сообщает пресс-служба мэрии областной столицы.

За исключением спецмашин, движение транспорта будет ограничено на следующих участках:

по ул. Чапаевской от ул. Вилоновской до ул. Красноармейской;

по ул. Шостаковича от ул. Чапаевской до ул. Фрунзе;

на площади им. В.В.Куйбышева.

Также с 20:00 30 декабря 2017 г. до 08:00 1 января 2018 г. будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств (за исключением спецмашин) на следующих участках:

по ул. Чапаевской от ул. Вилоновской до ул. Красноармейской;

по ул. Шостаковича от ул. Чапаевской до ул. Фрунзе.

Кроме того, с 13:00 31 декабря 2017 г. до 08:00 1 января 2018 г. движение общественного транспорта Самары будет организовано по временной схеме:

движение автобусных маршрутов №24 и №92 будет осуществляться по ул. Галактионовской и Красноармейской в обоих направлениях;

движение автобусного маршрута №297 - по ул. Самарской и Красноармейской в обоих направлениях.

Городская администрация обращает внимание автомобилистов на необходимость заблаговременно планировать маршрут следования.