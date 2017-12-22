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Общество

"Лучник" определил правила игры

САМАРА. 22 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Москве состоялось заседание экспертного совета Национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник". Участники встречи утвердили порядок оценки проектов 2017 года, регламент работы и состав экспертных групп в каждой из номинаций.

В этом году эксперты Национальной премии могут выбрать "свои" номинации, в которых они будут давать оценку проектов. Определиться им предстоит до 31 декабря 2017 года. В каждой номинации назначены по два сопредседателя экспертного совета. Правила работы экспертов стали более жесткими: например, в случае, если хотя бы один из конкурсных проектов не будет оценен, или эксперт не придет на открытые презентации, чтобы выставить отметки, система голосования автоматически не учитывает его работу.

Доступ члена экспертного совета к системе голосования будет открыт 16 января через персональный код. Оценка проектов в "своих" номинациях продлится до 30 января. Итоговое заседание Совета назначено на 1 февраля 2018 года. В этот день определится список проектов, которые будут представлены на днях открытых презентаций 15-16 февраля.

Члены жюри регионального этапа Татьяна Мокшина, генеральный директор агентства коммуникаций "ПРАТОН", и Владимир Громов, начальник управления по стратегическим коммуникациям "Т Плюс Самара", входят в экспертный совет Национальной премии. В этом году они оценят проекты в номинациях "Корпоративные коммуникации", "Внутрикорпоративные коммуникации" и "Развитие и продвижение территорий".

"Наша цель - обеспечить максимальную объективность результатов. Поэтому, наряду с давно установившимися правилами (например, эксперты не имеют права работать в номинациях, к проектам которых они имеют отношение), мы вводим новые, четко регламентирующие все спорные моменты. Это делается в интересах участников и в интересах самой авторитетной премии в сфере общественных связей", - комментирует исполнительный директор "Серебряного Лучника" Надежда Явдолюк.

Информационную поддержку регионального этапа "Серебряный Лучник" - Самара оказывают ГТРК "Самара", информационный портал "Волга Ньюс", "Самарская газета", радио "Эхо Москвы" в Самаре.

Подробнее о регламенте работы экспертного совета Национальной премии: http://luchnik.ru/news/2216/.

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