По факту смерти 15-летнего подростка от огнестрельного ранения возбуждено уголовное дело

В Самаре силовики возбудили уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства" по факту смерти 15-летнего подростка на ул. Минской в Кировском районе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

Напомним, тело 15-летнего подростка с огнестрельным ранением головы было обнаружено вечером 4 декабря в квартире, где он проживал. Ранее правоохранители сообщали, что, по их предварительной версии, парень чистил ружье и случайно выстрелил себе в голову. По данным СМИ, погибший был сыном главы азербайджанской диаспоры Самарской области Ширвана Керимова. Расследование уголовного дела продолжается.