По факту смерти 15-летнего подростка от огнестрельного ранения возбуждено уголовное дело

В Самаре силовики возбудили уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства" по факту смерти 15-летнего подростка на ул. Минской в Кировском районе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.
Напомним, тело 15-летнего подростка с огнестрельным ранением головы было обнаружено вечером 4 декабря в квартире, где он проживал.
Ранее правоохранители сообщали, что, по их предварительной версии, парень чистил ружье и случайно выстрелил себе в голову.
По данным СМИ, погибший был сыном главы азербайджанской диаспоры Самарской области Ширвана Керимова.
Расследование уголовного дела продолжается.
Последние комментарии
Какая разница кем работает этот мужик? Обычное быдло, жестоко избившее несовершеннолетнего подростка.
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В икс-трейле? 50 (пятьдесят ящиков) с алкоголем? Он что, резиновый???
это обычный случай быдло-плебса...он характерен для всей россии, не только для самары (сам работаю в одном из магазинов)
Зам атамана-член ОПГ ?