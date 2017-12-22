Клиенты Tele2 Самарской области проведут выходные выгодно

Tele2 запустила акцию "Выгодные выходные". Клиенты компании, которые приобретут брендированный смартфон Tele2 с 22 по 24 декабря, получат скидку на следующую покупку.

В рамках акции "Выгодные выходные" посетители салонов связи Tele2 получат сертификат на скидку в размере 500 рублей при покупке любого фирменного смартфона оператора. Эти средства в полном объеме и без дополнительных условий можно потратить на оплату любого товара или услуги Tele2 с 4 по 21 января 2018 года.

Кроме того, до 23 января 2018 года новые владельцы аппаратов Tele2 могут получить дополнительный пакет интернета в рамках акции "Бонус 10 Гб при покупке 4G-смартфонов Tele2". Клиенты компании, которые приобрели один из брендированных аппаратов Tele2 Midi LTE, Tele2 Maxi LTE или Tele2 Maxi Plus, получат в подарок пакет интернет-трафика в размере 10 Гб. Срок действия бонусного пакета - 30 дней с момента подключения.

Смартфоны пользуются наибольшим спросом у клиентов Tele2 - по итогам ноября проникновение этих устройств составило 60%. Самый большой прирост таких аппаратов за год зафиксирован на Урале и в Поволжье - 11 п. п. и 10 п. п. соответственно, их доля в этих регионах составила 61% и 56%.

В регионах Поволжья в ноябре доля 4G-устройств, зарегистрированных в сети Tele2, с начала 2017 года выросла на 13 п.п. и составила 25%. Максимальный прирост показали Татарстан, Чувашия и Самарская область - проникновение аппаратов с поддержкой LTE в каждом из этих регионов составило 36%, увеличившись за этот период на 27 п.п., 18 п.п. и 16 п.п.. соответственно. Высокий уровень проникновения LTE-устройств также демонстрирует Ульяновская область - здесь доля гаджетов с поддержкой 4G увеличилась на 13 п.п. и составляет 26%.

Адреса салонов связи в Самарской области, где проходит акция:

Самара, ул. Георгия Димитрова, 7а

Самара, ул. Кирова, 34б

Самара, ул. Московское шоссе, 15б

Самара, ул. Ново-Садовая, 160м

Самара, ул. Ново-Садовая, 349а

Самара, ул. Московское шоссе, 185

Самара, ул. Дыбенко, 30

Самара, ул. Аэродромная, 47а

Самара, ул. Московское шоссе 24 км, д. 5

Сызрань, ул. 50 Лет Октября, 54а

Тольятти, ул. Автозаводское шоссе, 6

Тольятти, ул. Карла Маркса, 57

Тольятти, ул. Льва Яшина, 14

Тольятти, ул. Дзержинского, 17д

Тольятти, ул. Степана Разина, 62а

Прибрежный, ул. Труда, 1а, с. 1