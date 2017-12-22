16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Аппаратно-программные комплексы компании "СИГМАПРО" обеспечивают электронные коммуникации в режиме 24/7 Строительство путепровода для трамваев под ул. Дальней завершено На что может рассчитывать пассажир при отмене рейса Tele2 выпустила карту "Другие правила" с Тинькофф Банком Для запуска "Алабинской" по постоянной схеме необходимо 800 млн рублей

Транспорт и связь Экономика и бизнес

Клиенты Tele2 Самарской области проведут выходные выгодно

САМАРА. 22 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 103
Версия для печати

Tele2 запустила акцию "Выгодные выходные". Клиенты компании, которые приобретут брендированный смартфон Tele2 с 22 по 24 декабря, получат скидку на следующую покупку.

В рамках акции "Выгодные выходные" посетители салонов связи Tele2 получат сертификат на скидку в размере 500 рублей при покупке любого фирменного смартфона оператора. Эти средства в полном объеме и без дополнительных условий можно потратить на оплату любого товара или услуги Tele2 с 4 по 21 января 2018 года.

Кроме того, до 23 января 2018 года новые владельцы аппаратов Tele2 могут получить дополнительный пакет интернета в рамках акции "Бонус 10 Гб при покупке 4G-смартфонов Tele2". Клиенты компании, которые приобрели один из брендированных аппаратов Tele2 Midi LTE, Tele2 Maxi LTE или Tele2 Maxi Plus, получат в подарок пакет интернет-трафика в размере 10 Гб. Срок действия бонусного пакета - 30 дней с момента подключения.

Смартфоны пользуются наибольшим спросом у клиентов Tele2 - по итогам ноября проникновение этих устройств составило 60%. Самый большой прирост таких аппаратов за год зафиксирован на Урале и в Поволжье - 11 п. п. и 10 п. п. соответственно, их доля в этих регионах составила 61% и 56%.

В регионах Поволжья в ноябре доля 4G-устройств, зарегистрированных в сети Tele2, с начала 2017 года выросла на 13 п.п. и составила 25%. Максимальный прирост показали Татарстан, Чувашия и Самарская область - проникновение аппаратов с поддержкой LTE в каждом из этих регионов составило 36%, увеличившись за этот период на 27 п.п., 18 п.п. и 16 п.п.. соответственно. Высокий уровень проникновения LTE-устройств также демонстрирует Ульяновская область - здесь доля гаджетов с поддержкой 4G увеличилась на 13 п.п. и составляет 26%.

Адреса салонов связи в Самарской области, где проходит акция:

Самара, ул. Георгия Димитрова, 7а

Самара, ул. Кирова, 34б

Самара, ул. Московское шоссе, 15б

Самара, ул. Ново-Садовая, 160м

Самара, ул. Ново-Садовая, 349а

Самара, ул. Московское шоссе, 185

Самара, ул. Дыбенко, 30

Самара, ул. Аэродромная, 47а

Самара, ул. Московское шоссе 24 км, д. 5

Сызрань, ул. 50 Лет Октября, 54а

Тольятти, ул. Автозаводское шоссе, 6

Тольятти, ул. Карла Маркса, 57

Тольятти, ул. Льва Яшина, 14

Тольятти, ул. Дзержинского, 17д

Тольятти, ул. Степана Разина, 62а

Прибрежный, ул. Труда, 1а, с. 1

Гид потребителя

Последние комментарии

Иван Кутузов 24 ноября 2017 12:16 По мосту на плотине Жигулевской ГЭС пустили движение большегрузов

Поздравляю! Из Тольятти в Шлюзовой теперь не проехать!

Иван Кутузов 24 ноября 2017 12:15 В 2018 г. на строительство трехуровневой развязки в Тольятти планируется направить 5 млрд рублей

Читать все это прекрасно а что это даст? А ровным счетом ничего, пробка которая была на земле будет на эстакаде ну и плюсом на том же месте на земле. Почему? Да потому что причина создания пробки не устраняется, т.е. сужение дороги перед постом ДПС и дальше через метров 100-200 сужение дороги над шлюзами. И если на посте ДПС можно расширить то над шлюзами этого сделать невозможно т.к. ширина проезжей части ограничивается с одной стороны зданием управления шлюзовыми камерами, а с другой железной дорогой. Плюс к этому выезд из города на М5 будет однорядный. И вот представьте что там будет (особенно в выходной). Вопрос: почему эстакаду не продлили за шлюзы? Тогда эти вопросы отпали бы.

Леонид Гришин 26 октября 2017 13:04 Реконструкция ул. Ташкентской выполнена на 70%

Так там .Между путей трамвая. Плитка уже по плыла.У нас на ЛЕСНОЙ остановке.

Андрей Куропаткин 01 августа 2017 11:18 Реконструкция ул. Ташкентской выполнена на 70%

А дальше больницы не только дорога, но и жизнь похоже заканчивается? 4 полосы в одну до Стара Загора будут сливаться. В районе рынка на Ташкентской /К.Маркса и так движение никакое, так туда с Московского предлагается увеличить транспортный поток. Зашибись модернизация.

иван гурьянов 27 июля 2017 19:19 Реконструкция ул. Ташкентской выполнена на 70%

вы че люди в каком месте выполнено на 70% там половина ташкенской можно сказать не существует ,вообще половина города без дороги чему вы или кому верите

Фото на сайте

Тоннель для трамваев под улицей Дальней готов на 99%

Тоннель для трамваев под улицей Дальней готов на 99%

По мосту на плотине Жигулевской ГЭС пустили движение большегрузов

По мосту на плотине Жигулевской ГЭС пустили движение большегрузов

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31