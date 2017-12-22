В 2018 году собственников жилья ждут перемены в сфере коммунальных услуг

Председатель комиссии по местному самоуправлению, строительству и ЖКХ Общественной палаты Самарской области Виктор Часовских рассказал, какие перемены в коммунальной сфере ждут жителей региона в следующем году.
Одно из нововведений будет связано с запуском государственной информационной системы (ГИС) ЖКХ. Все управляющие компании и ресурсоснабжающие организации обязаны внести в нее данные по каждому дому. Работа с системой ГИС ЖКХ станет лицензионным требованием, то есть обязанностью организаций, за неисполнение которой их будут штрафовать. Это позволит сделать деятельность управляющих компаний прозрачной.
Виктор Часовских также рассказал, что в 2018 году жители получат возможность рассчитываться за потребляемые коммунальные услуги с поставщиками в режиме предоплаты. Для тех, кто будет оплачивать услуги ЖКХ заранее, будет предусмотрено изменение тарифов в меньшую сторону.
Еще одна задача следующего года - спланировать работу по оборудованию жилых домов системой автоматического сбора и подачи показаний приборов учета. Все индивидуальные счетчики передадут на баланс ресурсоснабжающих организаций, они обязаны будут поставить приборы учета с автоматической системой. Таким образом, собственник не будет иметь никакого отношения к передаче данных ресурсоснабжающим организациям.
Третье новшество - в следующем году должен пройти конкурс, в результате которого определятся региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами. Планируется, что таких операторов будет три. Не позднее 1 мая 2018 года должно быть подписано соглашение между исполнительной властью и этими организациями.
Не обойдется наступающий год и без традиционного повышения тарифов на коммунальные услуги. Дата - 1 июля. По Самарской области предельный коэффициент повышения составит 4%.
В октябре в регионе начнет работать региональный расчетный центр. Основой его деятельности станет взаимодействие ресурсоснабжающих организаций. "Чтобы перейти на прямые договоры с жителями, каждая ресурсоснабжающая организация должна создать свои службы работы с населением, счетами, а это дорого. Поэтому они объединяются в расчетный центр, который и будет регулировать этот процесс", - поясняет Часовских.
Следующая новинка: общее собрание жильцов предлагается заменить конференцией. В этом случае жильцы каждого этажа в каждом подъезде выберут одного делегата от всех расположенных на нем квартир. "Так, к примеру, актив 9-этажного трехподъездного дома составят 27 жильцов - по девять от каждого подъезда. Они и будут принимать решения по всем вопросам", - отметил Часовских.
Лицензионные требования к УК тоже претерпят изменения, согласно которым лицензия на право деятельности должна выдаваться управляющей компании не бессрочно, а на пять лет. Кроме того, появится понятие "грубые нарушения". За два факта, попадающих в эту категорию, УК может лишиться лицензии.
Последние комментарии
где её вернули?как не было воды так и нет
Добрый день всем! Конечно зима началась неожиданно, но проблема есть и ее надо решать. Утром, созвонившись с Администрацией Красноглинского района по уборке снега во дворах п.Мехзавод, я не услышала внятного ответа. Трактор проехал, кое-как собрал поверхностно снег, отчитался о проделанной работе, но проехать так и невозможно. УК предлагает следующее: территорию, где припаркован автомобиль - чистит владелец автомобиля. У кого нет желания работать лопатой, автомобиль по согласованию с ГИБДД будет эвакуирован. Также вывешивается заблаговременно объявление о предстоящей чистке снега (с указанием точного времени) и владельцы т/с обязаны его убрать, если не убрали, то это сделает эвакуатор. Я считаю это правильно и такой алгоритм должен быть в городе повсеместно.
а ничо что половина сайтов не работает с онлайн оплатой? ни капремонт через DOM.GOSUSLUGI.RU ни РКС - я вчера заплатить не смог .. но хотел это сделать.. а за содержание жилья и отопление при долге в 10к и оплате через гос сайт у меня не уменьшилось тело долга ВООБЩЕ... что платишь что не платишь - системы не сопряжены никак походу Я НЕ БУДУ ХОДИТЬ НА ПОЧТУ или куда либо ещё Вы или делаете онлайн платежи или идёте лесом
Самара бьет рекорды всей России.УК чувствуют себя вольготно за свою безнаказоность во многом.
Да лаааадно? Быть того не может...