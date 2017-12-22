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ЖКХ и благоустройство Общество

В 2018 году собственников жилья ждут перемены в сфере коммунальных услуг

САМАРА. 22 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Председатель комиссии по местному самоуправлению, строительству и ЖКХ Общественной палаты Самарской области Виктор Часовских рассказал, какие перемены в коммунальной сфере ждут жителей региона в следующем году.

Одно из нововведений будет связано с запуском государственной информационной системы (ГИС) ЖКХ. Все управляющие компании и ресурсоснабжающие организации обязаны внести в нее данные по каждому дому. Работа с системой ГИС ЖКХ станет лицензионным требованием, то есть обязанностью организаций, за неисполнение которой их будут штрафовать. Это позволит сделать деятельность управляющих компаний прозрачной.

Виктор Часовских также рассказал, что в 2018 году жители получат возможность рассчитываться за потребляемые коммунальные услуги с поставщиками в режиме предоплаты. Для тех, кто будет оплачивать услуги ЖКХ заранее, будет предусмотрено изменение тарифов в меньшую сторону.
Еще одна задача следующего года - спланировать работу по оборудованию жилых домов системой автоматического сбора и подачи показаний приборов учета. Все индивидуальные счетчики передадут на баланс ресурсоснабжающих организаций, они обязаны будут поставить приборы учета с автоматической системой. Таким образом, собственник не будет иметь никакого отношения к передаче данных ресурсоснабжающим организациям.

Третье новшество - в следующем году должен пройти конкурс, в результате которого определятся региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами. Планируется, что таких операторов будет три. Не позднее 1 мая 2018 года должно быть подписано соглашение между исполнительной властью и этими организациями.

Не обойдется наступающий год и без традиционного повышения тарифов на коммунальные услуги. Дата - 1 июля. По Самарской области предельный коэффициент повышения составит 4%.

В октябре в регионе начнет работать региональный расчетный центр. Основой его деятельности станет взаимодействие ресурсоснабжающих организаций. "Чтобы перейти на прямые договоры с жителями, каждая ресурсоснабжающая организация должна создать свои службы работы с населением, счетами, а это дорого. Поэтому они объединяются в расчетный центр, который и будет регулировать этот процесс", - поясняет Часовских.

Следующая новинка: общее собрание жильцов предлагается заменить конференцией. В этом случае жильцы каждого этажа в каждом подъезде выберут одного делегата от всех расположенных на нем квартир. "Так, к примеру, актив 9-этажного трехподъездного дома составят 27 жильцов - по девять от каждого подъезда. Они и будут принимать решения по всем вопросам", - отметил Часовских.
Лицензионные требования к УК тоже претерпят изменения, согласно которым лицензия на право деятельности должна выдаваться управляющей компании не бессрочно, а на пять лет. Кроме того, появится понятие "грубые нарушения". За два факта, попадающих в эту категорию, УК может лишиться лицензии.

Гид потребителя

Последние комментарии

Денис Тихонов 17 декабря 2017 12:52 Штатная работа самарской НФС-2 восстановлена

где её вернули?как не было воды так и нет

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Добрый день всем! Конечно зима началась неожиданно, но проблема есть и ее надо решать. Утром, созвонившись с Администрацией Красноглинского района по уборке снега во дворах п.Мехзавод, я не услышала внятного ответа. Трактор проехал, кое-как собрал поверхностно снег, отчитался о проделанной работе, но проехать так и невозможно. УК предлагает следующее: территорию, где припаркован автомобиль - чистит владелец автомобиля. У кого нет желания работать лопатой, автомобиль по согласованию с ГИБДД будет эвакуирован. Также вывешивается заблаговременно объявление о предстоящей чистке снега (с указанием точного времени) и владельцы т/с обязаны его убрать, если не убрали, то это сделает эвакуатор. Я считаю это правильно и такой алгоритм должен быть в городе повсеместно.

Дмитрий Миленин 26 ноября 2017 10:53 Долги потребителей за "коммуналку" в Самарской области исчисляются миллиардами

а ничо что половина сайтов не работает с онлайн оплатой? ни капремонт через DOM.GOSUSLUGI.RU ни РКС - я вчера заплатить не смог .. но хотел это сделать.. а за содержание жилья и отопление при долге в 10к и оплате через гос сайт у меня не уменьшилось тело долга ВООБЩЕ... что платишь что не платишь - системы не сопряжены никак походу Я НЕ БУДУ ХОДИТЬ НА ПОЧТУ или куда либо ещё Вы или делаете онлайн платежи или идёте лесом

Анна Настоящая-Арутюнова 16 ноября 2017 19:26 Прокуратура нашла больше 7 тысяч нарушений в сфере ЖКХ региона

Самара бьет рекорды всей России.УК чувствуют себя вольготно за свою безнаказоность во многом.

Александр Шони 29 октября 2017 16:21 Сотрудники прокуратуры обнаружили выбоины на дорогах в Промышленном районе Самары

Да лаааадно? Быть того не может...

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