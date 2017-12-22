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Футбол Спорт

На кипрском сборе "Крылья Советов" сыграют с "Уралом"

САМАРА. 22 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Достигнута договоренность о проведении контрольного матча между клубами "Крылья Советов" и "Урал" (Екатеринбург). В рамках второго сбора "Крылья" будут участвовать в Кубке ФНЛ на Кипре и проведут пять обязательных игр в этом турнире.

Фото: www.kc-camapa.ru

Отдельно планируется провести товарищеский матч между командами Александра Тарханова и Андрея Тихонова. Не исключен вариант, что самарцы и уральцы могут встретиться между собой и в стыковых матчах Кубка ФНЛ. "Крылья Советов" на Кубке ФНЛ выступят в группе "А". Соперниками волжан станут: латвийская "Рига", воронежский "Факел" и "Чайка" (Песчанокопское).

По окончании второго сбора на Кипре "Крылья Советов" отправятся на кубковую игру с московским "Спартаком", которая состоится 28 февраля.

Возобновят свое выступление в первенстве ФНЛ "Крылья Советов" матчем с "Динамо" (Санкт-Петербург) 4 марта. Эта игра пройдет на выезде, сообщает официальный сайт клуба.

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